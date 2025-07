Las redes sociales cada vez son menos "sociales": estudio indica que las personas comunes están dejando de publicar

27-07-25.-«Después de pasar dos décadas compartiendo contenido en internet, parece que hemos decidido empezar a hacerlo menos», dice un reciente artículo de la cadena BBC, con base en una encuesta que determinó que casi un tercio los usuarios de redes sociales publican menos que hace un año y que esa tendencia es «especialmente evidente entre los adultos de la Generación Z».



En ese sentido, la información hace referencia a un reciente artículo de la revista New Yorker, en el que el escritor Kyle Chayka sugirió que la sociedad podría estar encaminándose hacia lo que él denomina «publicar cero»: una situación en la cual la gente normal (no influencers que hacen dinero con ello) siente que no vale la pena compartir sus vidas en el mundo digital.



«He notado esta tendencia a la baja en mis propias redes sociales. Por cada foto de las vacaciones de un amigo o de los hijos de un compañero de trabajo, parece haber docenas (sino cientos) de publicaciones de marcas e influencers promocionando un nuevo producto o comentando las últimas tendencias. Las redes sociales solían parecerme una fotocopia imperfecta de mi vida social, pero ahora se parecen más a contenido'», escribió al respecto la periodista Katty Kay.



Además, mencionó que está consciente de que parte de esta situación se debe a los cambios que han sufrido diversas plataformas y a los algoritmos que potencian determinado tipo de contenido. Pero más allá de eso, subyace el hecho de que están disminuyendo las publicaciones simples, las que divulgaba la «gente común» sin miles o millones de seguidores.



Esto la lleva a decir que paradójicamente, la tendencia muestra que las «redes sociales» se están volviendo menos «sociales» y han trasmutado más a medios de contenido, en un sentido más cercano a los medios de comunicación y publicidad y cada vez más alejado del contacto entre amigos.



Por todo lo anterior, la periodista conversó con Kyle Chayka para ahondar sobre este fenómeno.



En primer lugar, el escritor dijo: «Creo que las redes sociales se han vuelto menos sociales. Ahora se trata de consumir este tipo de contenido altamente mercantilizado. Se trata más de aspiraciones de estilo de vida, no solo de lo que sucede a tu alrededor y cómo te relacionas con tus amigos y familiares. Para mí, eso le quita el sentido a las redes sociales«.



Y siguió: «Si las plataformas están perdiendo su influencia en la vida cotidiana de las personas y la gente normal ya no siente el incentivo de publicar, entonces las redes sociales se convierten en algo parecido a la televisión. Lo que nos queda entonces es la publicidad de marcas, la moda rápida y los anuncios de casas y hoteles, y eso no es lo mismo que el contenido orgánico y con mucha textura al que estábamos acostumbrados«.



Añadió que quienes dirigen las redes sociales ya no ven como sus principales clientes a los usuarios sino a los anunciantes.



Además, «también están apostando porque el contenido generado por humanos sea sustituido gradualmente por contenido generado por IA. Se puede ver que Meta ya está orientando el feed de Facebook y el de Instagram hacia ese tipo de contenido generado por ordenador, que obviamente es infinito y barato, pero también, en mi opinión, carece de sentido», lo que contribuye a «desocializar» las redes.



En ese contexto, el escritor considera que las plataformas pueden experimentar una caída significativa entre las personas que las visitaban para saber qué publicaban sus familiares o amigos, razón de ser de la creación de la primera red social: Facebook.



No obstante, agregó que la búsqueda de interacciones personales puede estar llevando a los usuarios a usar más los chats individuales.



«Hay un lento declive. Conozco un estudio reciente que reveló que cada vez menos personas publican en TikTok. Pero lo que estas plataformas han descubierto, en particular Instagram, es que nuestro intercambio personal se está desplazando hacia los mensajes directos y las conversaciones individuales con nuestros amigos«, acotó.



«En realidad, necesitamos una red social virtual. Las redes sociales que tenemos ahora no quieren desempeñar ese papel. Por lo tanto, creo que surgirán nuevos espacios y tal vez incluso nuevas aplicaciones para satisfacer esa necesidad, ya sea una versión ampliada de WhatsApp o un mejor sistema de gestión para todos los chats grupales de tus amigos. Creo que simplemente estamos pasando a una forma más privada e íntima de conectarnos en línea«, añadió.



Y se refirió a los comportamientos entre los más jóvenes.



«Tengo hijos veinteañeros y adolescentes. Entre mi generación existía la sensación generalizada de que a los jóvenes de hoy en día no les importa la privacidad y que están encantados de publicar cualquier cosa en Internet. Me pregunto si nos equivocamos al pensar eso, si los jóvenes probaron este mundo en el que todo se expone públicamente y ahora piensan: ‘En realidad, prefiero que mis grupos sean más íntimos y selectos, en lugar de que todo el mundo sepa lo que desayuné«, comentó.



Y remarcó que a lo largo de la década de 2010, muchas personas han aprendido las desventajas de difundir su vida privada en Internet.



«Lo hemos visto con los casos de humillación pública o situaciones embarazosas que se han vuelto virales», dijo para añadir: «Me parece que el contrato social de las redes sociales ha cambiado. El trato era: si publicabas cosas, si publicabas contenido, podías conseguir una audiencia masiva. Pero eso se convierte en un círculo vicioso que acaba dominando toda tu vida. Así que, a menos que intentes convertirte en un influencer o en un profesional de las publicaciones en Internet, ese trato ya no parece tan bueno. Las desventajas de publicar son demasiado grandes y las ventajas no son lo suficientemente buenas. Parece mejor envíar un mensaje de texto a tus amigos».



Ahora bien, sobre la posibilidad de que este nuevo enfoque ayuda a disminuir la adicción a los teléfonos móviles, el escritor considera que no.



«La capacidad adictiva del teléfono sigue ahí. La distracción también sigue ahí. Pero creo que ahora tiene menos carácter público. Creo que es un poco mejor que hayamos salido de la esfera pública y hayamos eliminado el riesgo de quedar totalmente expuestos al mundo entero y hacernos virales por motivos equivocados. Pero seguimos enviándonos mensajes todo el día. Seguimos consumiendo memes. Seguimos distrayéndonos con las redes sociales«, apuntó.



Teléfonos tontos

Aunque el reporte no lo menciona, los planteamientos de Chayka concuerdan, hasta cierto punto, con la creciente tendencia denominada «teléfonos tontos», que se refiere a la compra de dispositivos que no tienen acceso a internet y que solo sirven para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, como «los de antes», los previos al surgimiento de los smartphones.



Esta es una tendencia ya establecida de que la que se comenzó a hablar alrededor de 2020 y ha involucrado tanto a adultos como a jóvenes que se hicieron conscientes de la condición adictiva de los smartphones y su relación con el aumento de la depresión y la ansiedad.

