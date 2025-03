Científica venezolana descubrió en Chile causas de dolor neuropático asociado al párkinson

Zulmary Alicia Manjarres Credito: Web

07-03-25.-La científica venezolana Zulmary Manjarres Farías, licenciada en Bioanálisis, participó en una investigación en Chile sobre el dolor neuropático asociado al párkinson. El hallazgo, que será publicado pronto, abre nuevas posibilidades para tratar los primeros síntomas de la enfermedad, informó Crónicas de Chile.



“Este avance podría ayudar en la intervención temprana, ya que el daño comienza antes de que se vean los síntomas motores”, comentó Manjarres al medio digital.



En Chile, el párkinson afecta a cerca de 40 mil personas, y su prevalencia mundial ha aumentado en los últimos 25 años.



La venezolana trabaja en el laboratorio de Katelyn Sadler y Theodore Price, en la Universidad de Texas.



“Este trabajo me ha permitido aprender nuevas técnicas y generar datos que esperamos mejoren la vida de los pacientes con párkinson”, afirmó.



Dolor neuropático: síntoma temprano del párkinson



El dolor neuropático, considerado síntoma “no motor”, puede aparecer hasta una década antes del diagnóstico de párkinson.



“Mucha gente no asocia párkinson con dolor, pero 6 de cada 10 pacientes lo experimentan”, explicó la investigadora.



Este tipo de dolor es diferente al relacionado con la rigidez muscular o los temblores, pues surge por daño en el sistema nervioso periférico.



“El dolor es fundamental cuando hablamos de la calidad de vida de los pacientes. Mi meta es seguir investigando sobre el dolor y ayudar a los pacientes en el futuro”, destacó Manjarres.



Zulmary nació en La Guaira y desde niña soñaba con ser científica. “¡Soy lo que siempre quise ser de niña! Afortunadamente, lo logré”, comentó.



Estudió Bioanálisis en la Universidad Central de Venezuela, pero a mitad de carrera decidió que quería dedicarse a la investigación.



Durante sus pasantías en el Amazonas, su vida dio un giro.



“Casi me quedo allí, pero un encuentro con Valentina Quintero cambió mi perspectiva”, recordó.



Chile, un lugar para crecer como científica



En Chile, Zulmary fue aceptada en el Programa de Doctorado en la Pontificia Universidad Católica. Allí combinó su pasión por la inmunología con su interés en el dolor neuropático.



“Chile fue el lugar donde realmente crecí como científica”, señaló.



Durante el doctorado presentó sus investigaciones en congresos internacionales y ganó premios.



A pesar de los desafíos, como ser extranjera y vivir la pandemia y el estallido social, encontró en Chile un espacio para madurar profesionalmente.



Manjarres se dedica a investigar la relación entre la microbiota y el dolor, particularmente en el caso de la endometriosis.



“La ciencia siempre ofrece nuevas oportunidades para aprender y aplicar técnicas”, dijo.



Su objetivo es seguir investigando sobre el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



“El dolor es crucial para la calidad de vida. Mi sueño es seguir ayudando a los pacientes y formar a las futuras generaciones de científicos”, expresó.

