Artistas denuncian “crisis existencial” por uso de actores creados por la inteligencia artificial

25-07-23.-Los cineastas llevan más de un siglo poniendo monstruos en la pantalla, pero en 2023, el verdadero hombre del saco se parece a los humanos.



Desde junio, los estudios de Hollywood y los artistas han debatido sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine y la televisión.



La falta de acuerdo en torno a la IA fue una de las razones por las que el sindicato SAG-AFTRA, que representa a actores y profesionales de los medios de comunicación, se unió el pasado viernes al gremio de guionistas en la primera huelga simultánea en 63 años.



¿Uno de los mayores temores de los actores? Los intérpretes sintéticos.



Aunque las dos partes han negociado sobre cuestiones que van desde el uso de imágenes y actuaciones como datos de entrenamiento para los sistemas de IA, hasta la alteración digital de las interpretaciones en la sala de montaje, a los actores les preocupa que los actores generados totalmente por IA, o “metahumanos”, les roben sus papeles.



“Si no fuera un gran problema planear la utilización de la IA para sustituir a los actores, sería una obviedad ponerlo en el contrato y dejarnos dormir con cierta tranquilidad”, dijo Carly Turro, una actriz que ha aparecido en series de televisión como “Homeland”, en un piquete esta semana.



“El hecho de que no lo hagan es aterrador cuando piensas en el futuro del arte y el espectáculo como carrera”.



Uno de los problemas es la creación de intérpretes artificiales a partir de una amalgama de imágenes de actores. Fuentes de los estudios afirman que esto aún no ha sucedido, aunque pretenden reservarse el derecho como parte de las conversaciones contractuales.



El negociador jefe de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, dijo que la IA plantea una “crisis existencial” para los actores, que temen que su trabajo pasado, presente y futuro se use para generar “intérpretes sintéticos que puedan ocupar su lugar”.



Crabtree-Ireland dijo que el sindicato no busca una prohibición total de la IA, sino que las empresas consulten con él y obtengan su aprobación antes de contratar a un intérprete artificial en lugar de un actor.



Los principales productores de cine y televisión afirman que han tenido en cuenta las preocupaciones del sindicato en su última propuesta, según fuentes familiarizadas con el asunto. El sindicato, sin embargo, no ha respondido, dicen las fuentes de los estudios.



Los estudios, deseosos de preservar las opciones creativas, acordaron notificar al SAG si planean utilizar un actor sintético para sustituir a un actor humano que de otro modo habría sido contratado para el papel, y dar al sindicato la oportunidad de negociar, según fuentes familiarizadas con la posición de los productores.





