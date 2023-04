Japón: Sin rastro de la sonda espacial Hakuto-R que debía aterrizar en la Luna

Sonda Espacial Japonesa Hakuto-R

25 de abril de 2023.- La sonda espacial de la misión japonesa Hakuto-R, que debía haber aterrizado este día en la superficie de la Luna, ha perdido toda señal con la Tierra. De momento, la nave privada no se ha comunicado con el centro de control que sigue su trayectoria, con lo que se teme ya que se haya perdido sin dejar rastro en las profundidades del universo.



Desde la empresa que ha emprendido esta misión espacial, Ispace, han explicado que la sonda debería haber aterrizado en la superficie lunar a las 16:41 GMT, como también indicaba la cuenta atrás que incluía la retransmisión en directo que han ofrecido.



Estaba previsto que la señal de la nave tardara unos minutos en ser recibir en las instalaciones de Ispace. Sin embargo, los minutos han comenzado a pasar por decenas sin que llegase a entrar ningún tipo de noticia respecto a su destino o posible llegada, mientras la tensión en la sala no paraba de crecer.



Los responsables de Hakuto-R, la primera misión lunar desarrollada desde el ámbito privado, informaron unos 20 minutos después de la hora prevista para su llegada que había tenido comunicación con la nave hasta los momentos previos al aterrizaje, cuando finalmente esta se perdió. "No podemos concretar al aterrizaje", anunció un portavoz.



La sonda lunar, desarrollada por la propia empresa, fue lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) el pasado diciembre, y se dirigía al satélite terrestre dentro de su ruta prevista, según las últimas informaciones facilitadas por Ispace a través de Twitter. La aeronave de Ispace, de unos 2,3 metros de altura y 2,6 de largo, porta un pequeño robot de exploración desarrollado por JAXA y por la empresa nipona Tomy, así como un vehículo lunar diseñado por los Emiratos Árabes Unidos.



La primera misión Hakuto-R tiene como objetivo principal testar las tecnologías de descenso y maniobrabilidad de sus dispositivos, y se considerá exitosa en caso de lograr mantener las comunicaciones y operabilidad de los mismos tras el aterrizaje, explicaron desde la empresa. Fundada en 2010, Ispace se define como una empresa "global" cuya visión es "expandir el planeta" y "expandir el futuro" a partir de acciones concretas como ofrecer servicios de transporte de alta frecuencia y bajo coste entre la Tierra y la Luna. La firma cuenta con oficinas en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos, y tiene proyectos conjuntos con la NASA y la Agencia Espacial Europea.



La Agencia nipona de Exploración Aeroespacial (JAXA) envió una misión similar en colaboración con la NASA el pasado noviembre aunque se perdió comunicación con la misma un día después de su lanzamiento. Ahora, se teme que la Hakuto-R acabe teniendo un destino parecido.