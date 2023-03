Médico venezolano René Sotelo recibe en España premio a la Excelencia e Innovación en Cirugía

El doctor René Sotelo, urólogo-oncólogo venezolano Credito: Web

09-03-23.-El doctor René Sotelo, urólogo-oncólogo venezolano, recibe este 9 de marzo en Madrid (España) el premio a la Excelencia e Innovación en Cirugía en su primera edición, que le otorga el Hospital Universitario San Rafael de Madrid por haber descrito y publicado hace 15 años la técnica de la prostatectomía simple por robot para tratar la hiperplasia benigna de próstata con los beneficios y resultados de la mínima invasión.



En el proceso de los preparativos del viaje para recibir este premio, profundizamos sobre el sentir del médico y hombre de ciencia sobre este reconocimiento, su significado y le preguntamos si alguna vez pensó recibir este honor. Esto fue lo que comentó:



“Como médico es un honor recibir este premio, como hombre de academia muy orgulloso del trabajo logrado pues es una técnica que al ser codificada por la American Urological Association significa que llegó para quedarse. Cuando trabajamos y estamos frente a una cirugía siempre pensamos cómo hacerlo mejor; cada paciente es un reto y en este proceso logramos hacer cosas que a veces no nos imaginamos que puedan trascender, y simplemente logras algo que cambia la manera de hacerlas. Siempre me he preocupado en documentar el trabajo, las evidencias y esta técnica ha evolucionado, pero así son los cambios en medicina, al principio puedes parecer un loco por las propuestas que haces y luego simplemente se adoptan, y esto es lo que pasó aquí. Sin duda una gran sorpresa para mí que 15 años después, este Hospital esté reconociendo esto. Me siento agradecido, profundamente agradecido, y siempre dejando claro que soy Hecho en Venezuela, que siempre se puede con trabajo, disciplina y esfuerzo constante”.



La técnica de la prostatectomía simple por robot para la hiperplasia benigna de próstata es realizada hoy en día por urólogos, en pacientes con grandes crecimientos benignos de sus próstatas, y es posible gracias a la descripción de la técnica sobre cómo realizarla por el doctor Sotelo en febrero de 2008, descrita y publicada en el Journal of Urology, lo que se ha traducido en impactar el bienestar de miles de pacientes alrededor del mundo.



Cirujano robótico con más de 25 años de experiencia



Este reconocimiento —iniciativa del Hospital Universitario San Rafael, de la mano de su departamento de Anestesiología— busca premiar el desempeño profesional de los cirujanos a la vez que impulsa la innovación y la excelencia.



El doctor René Sotelo, venezolano, es un cirujano robótico de clase mundial, con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades urológicas. Es pionero en cirugía robótica para tratar el agrandamiento benigno de próstata, fístulas urinarias complejas en mujeres y hombres y disección de ganglios linfáticos inguinales por cáncer. Ha contribuido a desarrollar los novedosos conceptos de cirugía de orificio natural y de “ombligo” de puerto único. La experiencia del profesor Sotelo en cirugía robótica y laparoscópica avanzada supera los 4.000 casos personales, lo que le sitúa entre los más experimentados del mundo.



El doctor Sotelo es profesor de Urología en el Instituto de Urología de la Universidad del Sur de California y es el director Médico del Departamento del Servicio Internacional de salud del Centro de Medicina Keck de la USC. El doctor René Sotelo es un distinguido investigador, ha publicado más de 116 publicaciones en revistas indexadas de la especialidad, 45 capítulos en libros y seis libros de texto: No le tenga miedo del dedo. Segunda edición, Cirugía Laparoscópica en Urología, Cáncer de Próstata una Guía para el Paciente, Complicaciones en la Cirugía Robótica. Primera Edición, Fístulas Urinarias, Trucos y secretos de la cirugía laparoscópica en urología, y ha sido reconocido con más de 38 premios internacionales.



El doctor Sotelo ha sido profesor invitado en 38 universidades de 22 países, donde ha realizado demostraciones de técnicas robóticas y laparoscópicas avanzadas en simposios quirúrgicos en directo, ha formado a más de 76 becarios de postgrado de 16 países en urología robótica y laparoscópica. También está reconocido entre los “mejores urólogos de Estados Unidos” por el Consumers Research Council.



*Sumarium con información de nota de prensa