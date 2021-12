Relación entre los chinches y los triglicéridos

24 de Diciembre - Las chinches (Cimex lectularius) son insectos chupadores de sangre que viven muy cerca de los humanos. Han proliferado a nivel mundial y se han convertido en una de las plagas más difíciles de controlar en interiores. Son nocturnos y utilizan múltiples señales sensoriales para detectar y orientarse hacia sus huéspedes humanos. Después de alimentarse, generalmente de un ser humano dormido, regresan a un refugio en o alrededor de la superficie para dormir, pero no directamente sobre el anfitrión. El Dr. Zach DeVries de la Universidad de Kentucky y sus colegas plantearon la hipótesis de que, aunque los olores de la piel humana atraen a las chinches hambrientas, los compuestos de la piel humana también pueden prevenir la detención en los huéspedes.



"Ya sabíamos que los olores del cuerpo humano, el dióxido de carbono y el calor atraen a las chinches para alimentarse de las personas", dijo el Dr. DeVries.



"Nuestra última investigación muestra que la razón por la que no se quedan en los humanos como otras plagas, como los piojos, se debe a los lípidos o triglicéridos en nuestra piel que hacen que abandonen a sus huéspedes y se escondan en lugares cercanos, como camas y colchones".



En el estudio, el Dr. DeVries y los coautores probaron su último hallazgo frotando una tira de papel de filtro en la piel de los participantes para recolectar muestras.



También probaron la teoría en múltiples poblaciones de chinches criadas en el laboratorio y recolectadas en el campo.



"Nuestros hallazgos fueron consistentes en todos los tipos de triglicéridos, todos los grupos de participantes y todas las poblaciones de chinches", dijo el Dr. DeVries.



"Las chinches casi siempre prefieren la tira de filtro de control a la que contiene triglicéridos cutáneos".



"A las chinches no les gusta sentarse sobre los triglicéridos de la piel y se niegan a permanecer en superficies que contienen triglicéridos", dijo el Dr. Sudip Gaire, investigador postdoctoral de la Universidad de Kentucky.



"Obtuvimos resultados tremendos usando solo una pequeña cantidad de triglicéridos".



Si bien se necesita más investigación para explorar por qué a las chinches no les gustan los triglicéridos y si hay otros posibles repelentes de chinches en la piel humana, los autores creen que este podría ser un comienzo importante para un control más eficaz de las chinches.



"Puede haber varias oportunidades de gestión potenciales a partir de nuestro hallazgo", dijo el Dr. DeVries.



"Es posible que nuestros hallazgos se puedan utilizar para disuadir a las chinches de hacer autostop en las pertenencias de las personas, reduciendo así su propagación".