Nueva Esparta logra 80% de ocupación hotelera en festividad de la Virgen del Valle

Durante la celebración de la Virgen del Valle, Nueva Esparta alcanzó un 80% de ocupación hotelera, según informó la gobernadora Marisel Velásquez. Este logro resalta el atractivo turístico de la isla de Margarita, consolidándola como un destino clave en Venezuela.

La gobernadora destacó la coordinación entre el Ministerio para el Turismo, la gobernación y la alcaldía, que permitió a nacionales y extranjeros disfrutar de las bellezas naturales y culturales de la región. Esta articulación garantizó una experiencia memorable para los visitantes.

La festividad atrajo a un número significativo de turistas, incluyendo 455 rusos que llegaron en un vuelo chárter desde Moscú. Este flujo de visitantes refuerza la posición de Nueva Esparta como un destino internacional de relevancia.

Velásquez también elogió el trabajo de los emprendedores locales, cuya organización impulsa la economía, la producción y el turismo en la isla. Su esfuerzo ha sido clave para mantener a Nueva Esparta activa y atractiva durante todo el año.

En miras a futuras celebraciones, la gobernadora invitó a venezolanos y extranjeros a disfrutar de la Navidad en Margarita, decretada a partir del 1 de octubre. Desde ese día, se encenderán las luces en las plazas de todos los municipios, marcando el inicio de la temporada festiva.

Esta iniciativa posiciona a Nueva Esparta como un destino navideño de primer nivel, aprovechando su clima, cultura y hospitalidad para atraer a más visitantes. La isla se prepara para cerrar el año con un impacto positivo en su economía turística.