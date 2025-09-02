Sucre: contracción del PIB y la informalidad laboral son insostenibles dijo Servando Marín Lista

Cumaná, 2 de septiembre de 2025 — El arquitecto y analista Servando Marín Lista hizo una declaración urgente dirigida a la Cámara de Comercio del estado Sucre, instando a la acción inmediata para enfrentar la profunda crisis económica de la región.

En la declaración del Arquitecto Marín Lista propone la adopción de un modelo estadístico prospectivo, basado en su "modelo tetralectográfico para la ocupación del espacio urbano", como la herramienta clave para guiar la reactivación económica y social.

El arquitecto señaló que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) real de más del 75% y el aumento de la informalidad laboral al 45% reflejan una situación insostenible. "No podemos seguir tomando decisiones basadas únicamente en el pasado", afirmó.

"Es imperativo que miremos hacia el futuro con rigor metodológico y propongamos soluciones que impulsen un crecimiento del PIB real de entre 5% y 7% para 2025, y un crecimiento acumulado de entre 15% y 20% para 2030, con el desarrollo estratégico de los sectores de la pesca y el turismo.

Para lograr estas metas, Marín Lista propone la creación de "mesas de trabajo" conjuntas que integren a la Cámara de Comercio, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales.

Esta propuesta no es solo un análisis, sino un llamado a la acción, con el objetivo de diseñar un "Plan de Desarrollo Sostenible", que aproveche las fortalezas locales del estado Sucre, añadió Marín Lista.

El arquitecto ha puesto a disposición su experiencia y conocimiento para colaborar en esta iniciativa de vital importancia para el futuro de la región: "Es el momento de unirnos para construir un futuro de crecimiento sostenido y bienestar comunitario."