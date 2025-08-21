433 kilos de súper marihuana fueron hallados en un fundo en Apure

433 kilos de marihuana fueron hallados en un fundo en Apure

21 de agosto de 2025.- Un total de 737 panelas de la denominada súper marihuana fueron localizadas en un fundo ubicado en el estado Apure.



Detalles del procedimiento están reflejados en un reporte colgado en la cuenta Instragram de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) N° 31 Apure donde se explica que la incautación se realizó en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025.



El decomiso fue realizado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Comando Nacional Antidrogas en el sector El Queserito, parroquia Codazzi, Fundo Casa Amarilla, municipio Pedro Camejo (San Juan de Payara), del estado Apure.



En una casa abandonada del referido fundo se encontraban 15 bultos que guardaban las 737 panelas de marihuana. Todo el cargamento sumó un peso de 433 kilos 200 gramos.



La droga fue traída desde Colombia a través de trochas y pases de ríos “para su ocultamiento y posterior tráfico ilícito”, dice el reporte de la Zodi Apure.