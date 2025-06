Colapsa la troncal 19 tras las fuertes lluvias intensas

30 de junio de 2025.- El tránsito por la troncal 19 permanece completamente suspendido tras el desbordamiento de los ríos Sarare y Dorada, cuya fuerza arrasó con tramos completos de vía y alcantarillado cerca del sector El Remolino, dejando aisladas comunidades y paralizando la conexión entre regiones estratégicas.

Jackson Barboza, alcalde del municipio Andrés Eloy Blanco, confirmó que el paso entre Guasdualito y El Cantón quedó totalmente inhabilitado. "El río Sarare se llevó la carretera y el sistema de desagüe, no hay paso posible", declaró. Mientras tanto, desde las comunidades, los reportes se viralizan en redes: videos muestran a la naturaleza reclamando lo que el Estado no cuida.

Cuando la lluvia llega, el abandono se hace visible

La Reserva Forestal del Caparo y sectores como La Piedrita e Induma se encuentran bajo agua. Aunque el municipio afectado no pertenece formalmente a la jurisdicción de Barboza, este ha anunciado que se trasladarán para "evaluar" los daños. Pero la emergencia va más allá de una visita: lo que se requiere es un plan integral que priorice la protección de las comunidades rurales y la soberanía hídrica de los territorios.

¿Dónde están los equipos de atención al desastre?

El colapso de esta vía no es solo producto de la lluvia: es consecuencia directa de años de abandono presupuestario, falta de mantenimiento y una gestión centralista que no responde a las realidades locales. Las alertas no bastan; se requieren brigadas, equipos y recursos con participación comunitaria para responder a la emergencia y prevenir nuevas catástrofes.