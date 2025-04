José Gregorio Aparicio, candidato a la Gobernación del Estado Sucre: el tema de la salud será una prioridad

José Gregorio Aparicio

9 de abril de 2025.- El tema de la salud será una prioridad: "Hay un colapso general en los centros de salud y los hospitales de Cumaná y Carúpano".



José Gregorio Aparicio, candidato a la Gobernación del Estado Sucre, en el momento de oficializar su inscripción como candidato a la Gobernación del Estado Sucre, acompañado por distintos Movimientos Sociales Independientes, personalidades, intelectuales orgánicos que lo acompañan, fue abordado por los medios de comunicación, señalando con mucha propiedad: "Nadie sabe en realidad qué pasa en general en la salud, aunque el drama lo vivimos a diario cuando, por razones poco deseables, nos vemos obligados a ir a un hospital o requerir medicamentos o alguna atención para nosotros o nuestros familiares y conocidos".



"La situación que había observado en sus visitas a hospitales y ambulatorios del Estado Sucre, es deprimente, ya que se encuentran en un abandono total donde las penurias recaen en los pacientes que acuden a esas instituciones hospitalarias evidenciando la escasez de insumos y medicamentos".



Denunció de manera enfática que "el servicio de salud en el estado Sucre está por el suelo y la gente duerme en cartones sobre el piso y no hay ni agua; los del gobierno son unos irresponsables, que están matando a la gente en los hospitales y ambulatorios”.



No obstante, en reunión con los profesionales de la salud en el Estado Sucre, recibió un informa detallado de la problemática de los centros de salud y hospitales del Estado Sucre. Prosiguiendo a dar lectura algunos de los aspectos de informe como las cifras o datos que poseía entregados de parte de los profesionales de la salud, acompañados de empleados, trabajadores y obreros:



1-. Para atender a su población un estado debe tener por lo menos tres camas de hospitalización por cada mil habitantes. En el Estado Sucre hay 0.9, menos de una cama por cada 1000 habitantes.



2-. La mayor parte de esas muertes derivadas de las malas condiciones de vida y atención.



3-. Hay una notable falla en el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento.



4-. El 75 % de los quirófanos no están operativos. El 50 % de los hospitales no tienen servicio de agua permanente.



5-. Se estima que más de mil trabajadores de la salud-Sucre han migrado por las inadecuadas condiciones de salario y trabajo.



6-. Hay un gran desfinanciamiento. El gobierno nacional dedica menos del 3 % del PIB a salud -mínimo deseable 5 %-.



7-. En el Estado Sucre la desnutrición aguda global sobrepasa el 10 %, alcanzando el umbral de crisis de salud pública.



Por último, agradeció a los profesionales de la salud: "La valentía en la entrega del informe que demuestra el deterioro de las condiciones de vida, y la crítica situación del sistema de salud, lo cual generan una gran cantidad de enfermedad y muerte evitables.



Además, ratificó su compromiso con el tema de la salud: "Será un tema prioritario del Gobierno del Estado Sucre, dado que la situación es dramática, lamentable, horroroso, aunque no sorprendente de este desgobierno".