Sociedad Integrada SI Es Sí En Positivo [+]: "La polarización no podrá liderar lo que no entienden y no sienten en el estado Sucre"

12 de marzo de 2025.- En una reunión con los Movimientos Sociales Independientes del Municipio Sucre del Estado Sucre, el exDiputado y aspirante a la Gobernación del Estado Sucre José Gregorio Aparicio, dijo que "la polarización entre la extrema derecha y el desgobierno no podrán liderar al Estado Sucre porque no entienden y no sienten" y, que además, "tienen un discurso totalmente desactualizado, que no interpretan a las mayorías, que no se conecta con las aspiraciones del pueblo empobrecido".



"Esta polarización está desconectada de la realidad del estado Sucre y de lo que piensan sus pobladores, existiendo un profundo olvido por las mayorías populares, a quienes ni siquiera intentan interpretar y mucho menos podrán liderar", puntualizó.



LA POBLACIÓN SUCRENSE ESTÁ SEGMENTADA



Asimismo, cree que "todos los sectores de la población sucrense están de acuerdo en que nos afectan las sanciones por igual". El aspirante a la Gobernación del Estado Sucre, destacó que en medio del agobio la población sucrense está segmentada:



MEDIDAS COERCITIVAS, SANSIONES Y LA ABSTENCIÓN



Aseveró que los sucrenses tienen que seguir siendo el dueño de su voto, debido a que es una decisión individual. "Hay gente que quiere luchar con ese instrumento y satanizarlo es, nuevamente, un error".



"La abstención ya la hemos experimentado y es una carta abierta a la pasividad", insistió en la defensa del derecho al voto y todos aquellos que optan por un cambio deben participar en las próximas elecciones.



La extrema derecha apuestan a "una doble moral", no interpretan ni se conectan con las aspiraciones del pueblo empobrecido", quienes irresponsablemente celebran la medida coercitiva contra Chevron, apoyan las sanciones y resuelven la disonancia llamando a la abstención.



LA FUERZA DEL VOTO



La Unidad de los partidos de la Oposición Democrática, acusan a quienes promueven las sanciones en contra del pueblo venezolano, "deben ser juzgados por traición a la patria", el sentimiento que debemos apostar en el Estado Sucre es la "unidad para afrontar las adversidades".



Ratificó que ejercerá su derecho al voto en las venideras elecciones de gobernadores, Legisladores y Diputados. "Ejerceré, la defensa de mis derechos a través de la fuerza del voto, a través de las herramientas que tenemos los demócratas", dijo.



INDEPENDIENTES PRAGMÁTICOS



La mayoría de los independientes están apostando a la paz, la seguridad, a la producción, a la unión y a la inversión. Expresó, que "los movimientos sociales independientes son más pragmáticos, planifican sus propias respuestas y soluciones.



VALORACIÓN POSITIVA



José Gregorio Aparicio, manifestó que hay una valoración positiva de su candidatura a la Gobernación del Estado Sucre: "reconozco que hay esfuerzo, constancia y perseverancia, una épica en todos los Movimientos Sociales del Estado Sucre, que se basa en la soluciones programáticas, resiliencia, resistencia, valentía y coraje".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 483 veces.