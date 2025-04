(VIDEOS)Se viralizan videos de 'tiktoker' procesado en Venezuela en los que reclama pagos de Juan Guaidó

En las redes sociales se viralizan una serie de grabaciones en las que el polémico 'tiktoker' venezolano Leonel Moreno, mejor conocido como 'Leito Oficial', hace reclamos públicos al exdiputado y prófugo de la justicia de su país, Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente interino" en 2019 para intentar deponer al Gobierno de Nicolás Maduro al crear un Estado paralelo en Venezuela con el apoyo de EE.UU.

"Sí Guaidó, aquí me encuentro en un 'Stop' (parada de autos en EE.UU.), pidiendo mi dinerito y deja de estar enviando a tu primo Sebastián que me está ofreciendo cagaos 1.000 dólares para que no suba los videos, estás muy equivocado si tú piensas que yo voy a perder mi platica aceptando cagaos 1.000 dólares", dice uno de los videos en el que Moreno le reclama por el pago de 30.000 dólares que al parecer le debía Guaidó.

"Recuerda, no voy a aceptar una luquita (poco dinero) y te hago un llamado de una vez, si antes de este mes que va a dar a luz mi primera dama, no me das 30.000 dólares, voy a subir los videos y no quiero que Sebastián te defienda", agregó el 'tiktoker' que fue deportado recientemente desde EE.UU. a Venezuela, donde actualmente es procesado por crímenes de odio por publicar contenido contra los venezolanos en el extranjero.

En otra grabación, donde aparece Moreno desesperado con su hija recién nacida en brazos y llorando, vuelve a señalar a Guaidó de haberle prometido un pago de 30.000 dólares por ayudarlo en sus acciones políticas.

"Guaidó, Guaidó, estoy desesperado Guaidó, tú eres el presidente interino Guaidó, tú muy bien sabes, Guaidó, que los 1.000 millones de ayuda humanitaria eran puras bolsas plásticas, Guaidó ayúdame, me quitaron las ayudas, me revocaron el permiso de trabajo y ahora no hallo qué hacer, tengo orden de deportación".

Luego añade: "Guaidó, yo te conozco secretos, ayúdame chamo, acuérdate que tú me ofreciste 30.000 dólares, Guaidó los necesito, págame, págame mi dinero Guaidó, por favor (...) yo te ayudé".

Además, un reportaje de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), detalla que Moreno estaría asociado "a la red de coyotes" que habría dirigido Guaidó junto a otros miembros de la extrema derecha venezolana.

"Guaidó, ¿cómo es posible, si estuvimos juntos?, colabórame con el dinero que me prometiste. Recuerda que estuve contigo, que estuvimos juntos", señala Moreno en otro video que publicó en sus redes sociales y que recogió VTV para el reportaje.