(VIDEO) Presidente Maduro: “Hay que aplaudirlo porque Guaidó se gastó solo 150 millones de dólares”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como una vergüenza que el autoproclamado expresidente Juan Guaidó se gastó 150 millones de dólares.



«Existen sectores de la ultraderecha, del extremismo que chantajean con el odio, en Brasil lo llaman Bolsonarismo; aquí lo llamaban Guaidosismo hasta que le quitaron la silla. Ahora Juan Guaidó dice que se gastó 150 millones de dólares, solo. ¡Ay qué chévere!, hay que aplaudirlo. Nada más te gastaste 150 millones de dólares para ti, aplausos por su proeza, qué vergüenza verdad. No puede ser, no nos dejemos más nunca llevar al odio», expresó durante la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno.



Asimismo, manifestó que en las próximas elecciones presidenciales existirán propuestas diversas y debates. «Lo importante es que se hagan con altura, respeto, nivel y que al final respetemos los resultados de las elecciones, gane quien gane, con altura, poniendo nosotros nuestra voz».



De igual manera, dijo que los tiempos del odio y la intolerancia deben quedar en tiempos pasados. Ante esto, acotó que actualmente existen sectores de la ultraderecha que «chantajean con el odio». Seguidamente, afirmó que el pueblo solo quiere paz.



Recordó su encuentro hace dos meses con el gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, a quien le reafirmó su posición de no dejarse llevar por la intolerancia y el odio.