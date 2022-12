(VIDEO) Partidos opositores AD, UNT y PJ proponen eliminación total del “interinato” de Guaidó

Este miércoles los partidos opositores Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) pidieron eliminar el denominado «interinato» del dirigente Juan Guaidó, porque prefieren concentrarse en defender los activos del Estado secuestrados en el exterior.



Durante una rueda de prensa Alfonso Marquina, en representación de la Plataforma Unitaria aseguró que también están enfocados en las venideras elecciones presidenciales.



«Nuestro objetivo en este momento lo centramos en la defensa de los activos de la República en el exterior y por supuesto lograr las condiciones electorales en unidad», destacó.



Tanto AD como PJ y UNT aseguraron que la figura del «interinato» de Guaidó «no ayuda a conseguir los objetivos del pueblo de Venezuela”. Seguidamente opinaron que se trata de una «estrategia cada vez más debilitada, que no ha logrado los objetivos, nosotros pretendamos perpetuarla».



La postura de estas organizaciones políticas coincide con la de dirigentes como Henrique Capriles y el alcalde del Municipio Chacao, Gustavo Duque. Ambos están de acuerdo con la erradicación del interinato, ya que lo consideran como una especie de chantaje hacia los venezolanos.



Igualmente el sitio digital Bloomberg publicó un artículo de la periodista Andreina Itriago Acosta, en el cual adelantaba parte de estos hechos. En el texto la comunicadora asegura que la oposición venezolana intenta «deshacerse de Juan Guaidó como jefe de su llamado «gobierno interino»».



De aprobarse lo anunciado por Marquina quedaría eliminado el Gobierno Interino, que apoya Estados Unidos y mediante el cual ha establecido relaciones por las que se manejen Citgo otras empresas del holding.



"No tenemos dudas de que las relaciones con EE.UU. se mantendrán", aseguró Marquina.



Se espera que este jueves se tome la decisión definitiva en torno a este tema.



"Se convocará a la plenaria de la AN, se constituirá el quórum que establece y por la mayoría simple se decidirá la aprobación o no", anunció.



El 23 de enero de 2019, el dirigente del opositor partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino en rechazo al segundo mandato del jefe de Estado, Nicolás Maduro. La decisión fue respaldada por Estados Unidos y sus aliados.





Con información de Venezuela News / Globovisión.