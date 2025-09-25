Polonia advierte a Rusia de que no "se queje" si sus aviones son derribados en el espacio aéreo de la OTAN

25-09-25.-El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, lanzó la advertencia a Moscú en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada el lunes.Polonia ha dicho a Rusia que no debe "quejarse" si sus aviones o misiles son derribados sobre territorio de la OTAN, en medio del aumento de las tensiones por las recientes incursiones aéreas de Moscú. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) celebrada el lunes, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, dijo que sólo tenía "una petición para el Gobierno ruso"."Si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, por favor, no vengan aquí a lloriquear por ello", dijo Sikorski. "Ya están advertidos".La sesión del CSNU se convocó después de que Estonia informara el viernes de que tres aviones de combate rusos entraron en su espacio aéreo sin permiso y permanecieron allí durante 12 minutos.Esto ocurrió poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia y suscitaran el temor de que la guerra total de Moscú en Ucrania pudiera desbordarse.La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo a Moscú en la reunión del CSNU que sus "acciones imprudentes arriesgan una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia"."Nuestra alianza es defensiva, pero no se hagan ilusiones de que estamos preparados para defender el cielo y el territorio de la OTAN", declaró. En respuesta, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, rechazó las protestas y dijo al CSNU que formaban parte de un esfuerzo por "culpar a Rusia de todo".Por otra parte, el lunes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró en rueda de prensa que su país derribaría los aviones que entraran en su espacio aéreo sin permiso. "Tomaremos la decisión de derribar objetos voladores cuando violen nuestro territorio y sobrevuelen Polonia; no hay absolutamente ninguna discusión al respecto", dijo.El martes, los aliados de la OTAN celebrarán consultas formales a petición de Estonia en virtud del artículo 4 del tratado de la alianza. Esto permite a un miembro consultar con sus aliados siempre que su integridad territorial, independencia política o seguridad se vean amenazadas.Polonia también invocó este mecanismo a principios de este mes después de que aviones no tripulados rusos violaran su espacio aéreo, lo que llevó a la OTAN a lanzar su misión Centinela Oriental para reforzar las defensas a lo largo del flanco oriental.