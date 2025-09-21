Reprimen en Perú marcha de la Generación Z contra Dina Boluarte y el Congreso

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan con la policía antidisturbios que bloquea su paso en la plaza San Martín durante una manifestación contra las políticas económicas y sociales de la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú

21 de septiembre de 2025.-



La “Generación Z” se moviliza en Perú este 20 y 21 de septiembre, exigiendo cambios al régimen de Dina Boluarte y denunciando la reforma de pensiones. Desde las 17 horas, colectivos juveniles, gremios y organizaciones sociales se movilizaron en la plaza San Martín, reportó este sábado el medio La República.



La represión policial no se hizo esperar en el primer día de jornada de marchas contra el Gobierno peruano. Un grupo de manifestantes se dirigía hacia la avenida Nicolás de Piérola con Carabaya cuando fueron sorprendidos por bombas lacrimógenas.



La protesta responde al malestar por la reforma de las AFP, el avance de la delincuencia y el copamiento de las instituciones de justicia, y busca canalizar la indignación en una jornada masiva y pacífica.



Hasta el momento, se ha observado excesiva presencia policial que ha desatado comentarios en redes sociales. Se registró que efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas en Jirón de la Unión en su intento de dispersarlos.



A horas de iniciarse la marcha contra Dina Boluarte y el Congreso, representantes de organizaciones civiles han denunciado, a través de sus redes sociales, el bloqueo de sus líneas telefónicas.



"No puedo contestar llamadas porque me bloquearon mi equipo desde ayer, puede que sea una forma de meter miedo de parte del Gobierno por la marcha de hoy", precisó Coraly Escobar, dirigente de la Federación de estudiantes de la PUCP (FePuc).



Wildalr Lozano, vocero del grupo juvenil “Generación Z”, se pronunció en contra de los calificativos que se le han atribuido a los manifestantes afirmando que no son "un grupo de vándalos" y resaltó que el único objetivo de la marcha es hacer que el Gobierno escuche las demandas de la población.

