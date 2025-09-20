Ciberataque afecta a aeropuertos europeos como Heathrow y Bruselas

Usuarios en el aeropuerto internacional de Bruselas, Bélgica

20 de septiembre de 2025.- Un ciberataque a un proveedor de sistemas de facturación y embarque interrumpió las operaciones en varios de los principales aeropuertos europeos, entre ellos el londinense de Heathrow, el más transitado del continente, provocando retrasos y cancelaciones de vuelos este sábado.



Collins Aerospace, que suministra sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos a los pasajeros que parten, informó el aeropuerto de Heathrow, que había advertido de retrasos.



El aeropuerto de Bruselas y el de Berlín también se vieron afectados por el ataque, dijeron en declaraciones separadas.



RTX RTX.N, la empresa matriz de Collins Aerospace, dijo que había tenido conocimiento de una "interrupción relacionada con la cibernética" de su software en determinados aeropuertos, sin nombrarlos.



"El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y a la entrega de equipaje y puede mitigarse con operaciones de facturación manual", dijo RTX en un comunicado enviado por correo electrónico, añadiendo que estaba trabajando para solucionar el problema lo antes posible.



El ataque ha dejado inoperativos los sistemas automatizados, permitiendo únicamente los procedimientos manuales de facturación y embarque, dijo el aeropuerto de Bruselas en su página web, añadiendo que el incidente se había producido el viernes por la noche.



"Esto tiene un gran impacto en el horario de vuelos y, desafortunadamente, causará retrasos y cancelaciones", dijo.



El aeropuerto informó de que 10 vuelos habían sido cancelados hasta el momento, con un retraso medio de una hora para todos los vuelos de salida.