Israel intensifica el exterminio: 37 palestinos asesinados en Gaza en nuevas masacres contra civiles

Desde el 8 de agosto, más de 50 estructuras residenciales han sido atacadas en la capital, causando al menos 87 muertos

22 de agosto de 2025.- El Ejército israelí asesinó desde la madrugada del viernes al menos a 37 palestinos en diferentes puntos de la Franja de Gaza, la mayoría de ellos en la capital, ciudad de Gaza, donde persisten los bombardeos y las demoliciones sistemáticas en víspera de la ejecución del plan sionista de ocuparla y desplazar por la fuerza hacia el sur a cerca de un millón de civiles que residen allí.



Según fuentes médicas locales, 19 personas murieron solo en la ciudad de Gaza, incluyendo 12 víctimas de un ataque de artillería contra la escuela Amr Ibn Al As y sus alrededores, además de una familia entera, con tres hijos, que pereció en una tienda de campaña en la calle Al Jalaa y una madre con su hijo en el asediado barrio de Sabra.



En el norte, 12 personas fueron asesinadas en el campamento de refugiados de Al Shati, con cuatro víctimas en una vivienda, cinco cerca de la escuela Abu Asi y tres, entre ellas un niño, en otra casa.



En el sur, en Jan Yunis, cinco personas fallecieron cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra el Hospital Naser, donde centenares de gazatíes esperan a diario la distribución de ayuda humanitaria en medio de una crisis de malnutrición y hambruna provocada por el bloqueo israelí de suministros.



Israel continúa bombardeando con intensidad el este y sur de la capital, especialmente el barrio de Zeitún, donde la destrucción es masiva y los equipos de rescate no logran acceder a muchas zonas por la magnitud de los escombros y la posibilidad real de ser atacados.



El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la noche del jueves que aprobó los planes para una operación terrestre de ocupación total, que podría comenzar en cuestión de días.



Desde el 8 de agosto, más de 50 estructuras residenciales han sido atacadas en la capital, causando al menos 87 muertos, según datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



Desde su inicio, el 7 de octubre de 2023, la campaña genocida israelí bajo el paraguas del asedio militar ha dejado más de 62.000 palestinos asesinados, incluyendo más de 2.000 en torno a centros de distribución de ayuda, y devastado gran parte de la Franja de Gaza, donde la comunidad internacional denuncia posibles crímenes de guerra y exige un alto el fuego inmediato.