Jueza federal ordena el cierre de la cárcel de inmigración "Alcatraz de Caimánes " de Trump

muestra vehículos recreativos en el «Alligator Alcatraz» en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier de Florida en julio. Fotografía: Credito: Marco Bello/Reuters

La orden del juez determina que la cárcel, que ha generado oleadas de críticas, estaba causando graves daños a los Everglades de Florida.

22 de agosto de 2025.-Una jueza federal en Miami ordenó el jueves por la noche el cierre de la infame cárcel de inmigración "Alligator Alcatraz" de la administración Trump en un plazo de 60 días y dictaminó que no se permitiría el ingreso de más detenidos a las instalaciones mientras se realizaba su desmantelamiento, inform[o El Guardian.com.

El impactante fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams se basa en una orden de restricción temporal que emitió hace dos semanas para detener las obras de construcción en el remoto campamento de tiendas de campaña, que ha generado oleadas de críticas por las duras condiciones, el abuso de los detenidos y la negación del debido proceso mientras esperan su deportación.

En su orden de 82 páginas, publicada el viernes en el tribunal de distrito de EE. UU. del distrito sur de Florida, Williams determinó que las instalaciones estaban causando daños graves e irreparables a los frágiles Everglades de Florida. También señaló que un plan para desarrollar el sitio donde se construyó la cárcel como un enorme aeropuerto turístico fue rechazado en la década de 1960 debido al daño que habría causado a la tierra y al delicado ecosistema.

"Desde entonces, todos los gobernadores y senadores de Florida, e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluyendo presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades", escribió.

"Esta orden no hace más que cumplir con los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas".

No se pueden realizar más construcciones en el sitio, dictaminó, y no debe haber un mayor aumento en el número de detenidos actualmente recluidos allí, estimado en unos 700. Después del período de 60 días, todos los materiales de construcción, cercas, generadores y accesorios que convirtieron el sitio en un campo de detención deben ser retirados.