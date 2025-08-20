ONU pide apoyar a víctimas de violencia sexual en zonas de conflicto

Pramila Patten

20 de agosto de 2025.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la necesidad de apoyar a las personas que sufren hoy violencia de género en las zonas de conflicto e instó a emplear los recursos necesarios para combatir ese flagelo.



Al presentar un informe anual del secretario general de la ONU, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad, la representante especial para esa área, Pramila Patten, resaltó la importancia de socorrer a los sobrevivientes y expresó su preocupación por el incremento de las crisis a nivel global.



En 2024, se reportaron más de cuatro mil 600 casos de ese tipo de agresión, un aumento del 25 por ciento respecto a 2023, indicó, pero puntualizó que dicha cifra es inferior a la real pues se trata solamente de lo que la ONU pudo verificar.



También precisó que la violencia contra los niños creció un 35 por ciento, con víctimas de hasta un año de edad.



Entre los países donde la situación es más grave se encuentran Haití, Somalia y Sudán del Sur.



Patten señaló que las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas enfrentan riesgos exacerbados; la inseguridad alimentaria incrementa la vulnerabilidad; y los grupos armados usan la violencia sexual para controlar territorios y recursos, y reclutar combatientes.



Además, afirmó que el gasto militar global en 24 horas supera los fondos anuales destinados a abordar ese fenómeno en un año, lo cual obliga a cerrar refugios y clínicas por falta de recursos.