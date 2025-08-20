(VIDEO) México: Presidenta Sheinbaum condena despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela: «No al intervencionismo»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este martes los operativos militares que EE.UU. realiza en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y que han encendido las alarmas en la región.

«No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución», afirmó la mandataria en conferencia de prensa luego de ser consultada por la controversia internacional.

La semana pasada, EE.UU. envió buques al sur del mar Caribe supuestamente para frenar el tráfico de drogas. La víspera, Reuters reveló que estos operativos se reforzarán con el despliegue de naves de guerra, aviones espía y al menos un submarino con capacidad de ataque cerca de Venezuela, lo que requerirá la movilización de alrededor de 4.000 efectivos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó de inmediato con una condena a las políticas intervencionistas de Trump. «Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica», dijo.

En medio de esta tensión, Sheinbaum incluso leyó la Constitución mexicana para demostrar que la defensa de la soberanía de los pueblos y la promoción de la solución pacífica de las controversias es una de sus obligaciones como presidenta. «Todo se resuelve con diálogo», aseguró.

La mandataria protagoniza sus propios debates con EE.UU., ya que, por ejemplo, hoy también desmintió a la DEA luego de que la agencia anunciara un supuesto acuerdo de colaboración con México para poner un marcha un proyecto para combatir a los cárteles, cita RT.