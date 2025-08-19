(VIDEO) Euforia silenciosa? Magalli Meda desde Fox News asegura que venezolanos «aplaudirían» una invasión militar de Estados Unidos contra Venezuela

La extremista y prófuga de la justicia venezolana, Magalli Meda, calificó el posible despliegue de naves militares de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe como una invasión, que, según afirmó en una entrevista con Fox News, sería recibida por los venezolanos con una “euforia silenciosa”.



Magalli Meda calificó la situación como “una euforia silenciosa” y la comparó con la caída del muro de Berlín. También afirmó que “el régimen aniquiló durante años a la familia venezolana”. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: fueron las sanciones impuestas desde el exterior las que promovieron la migración, y fue EEUU quien, bajo las políticas inhumanas de Donald Trump, separó y secuestró a niños en centros de detención migratoria.



Recordemos que Meda, quien en el pasado se ocultó en la embajada de Argentina alegando motivos de derechos humanos, ahora promueve una tragedia para Venezuela.



Pedir una invasión militar es un planteamiento antipatriótico que no beneficia al pueblo venezolano. Las declaraciones de la extremista es evidencia de cómo ciertos sectores promueven la injerencia y la violencia contra Venezuela.







