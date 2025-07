Los niños soldados de Rusia: Cómo el Kremlin entrena a niños ucranianos y los envía al frente de batalla

Ucrania ha documentado más de 19.500 casos de este tipo desde que comenzó la guerra a gran escala con Rusia. Las cifras oficiales de Bring Kids Back UA dicen que hasta julio de 2025 sólo habían regresado a las zonas controladas por Ucrania unos 1.366 niños. Los expertos, entre ellos el Dr. Andreas Umland, analista del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, señalan que se sospecha que la cifra real es mayor.

Los informes revelan que muchos de estos niños se enfrentan a circunstancias terribles: son dados en adopción, enviados a «campos de recreo», escuelas militares, orfanatos o incluso a instituciones psiquiátricas. Vulnerables y ya enfrentados a los retos de crecer en medio de la guerra, los niños mayores son entrenados sistemáticamente para luchar contra su propia patria.

Este artículo se basa en el informe de GLOBSEC del 16 de junio de 2025 Stolen Generation: A Systematic Violation of Ukraine's Future, que expone la vasta escala y los complejos mecanismos detrás de los esfuerzos del Kremlin para adoctrinar a los niños ucranianos secuestrados, despojándolos de su identidad y criándolos para servir a la agenda rusa.

Un niño pasa junto a una valla publicitaria con un cartel que dice «Defiende Donbás» llamando a servir en el ejército de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en Donetsk el 15 de noviembre de 2018. (Fuente: Getty Images)

Deportación forzosa de niños ucranianos a territorios ocupados y rusos

El informe de GLOBSEC presenta información que demuestra que muchos niños fueron trasladados a territorios rusos con el pretexto de vacaciones, educación o atención médica. Algunos fueron internados en campos que se hacían pasar por programas de integración, otros fueron adoptados por familias rusas, despojados de sus identidades y reexpedidos con nuevos documentos. En las escuelas rusas, se les prohíbe hablar ucraniano, se les expone a propaganda y, a menudo, se les recluta en el Ejército Juvenil.

Esta política se remonta a 2014, después de que Rusia ocupara Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Luhansk, pero se ha intensificado. Muchos de los niños secuestrados no eran huérfanos, a pesar de las afirmaciones rusas. La mayoría tenían padres o familiares vivos. Algunos estaban institucionalizados, otros fueron recogidos tras la detención o separación de sus padres.

Esta foto muestra a jóvenes miembros de un club patriótico-militar caminando frente al Donetsk Arena en la temporalmente ocupada Donetsk, Ucrania, 30 de marzo de 2016. (Fuente: Getty Images)

La historia de Anatolii es una de las muchas que, afortunadamente, terminaron con Save Ukraine, que pudo traerlo de vuelta.

A los 17 años, las fuerzas rusas se lo llevaron directamente de la escuela. Una semana antes de cumplir 18 años, Anatolii recibió un aviso de reclutamiento del ejército ruso, sin más opción que servir.

Huérfano desde los ocho años, Anatolii se quedó en un pueblo del sur de Ucrania tras la huida de su hermano.

Se convirtió en objetivo después de que él y su hermano encontraran dos cajas de munición en un bosque y las tiraran. Más tarde, agentes del FSB lo detuvieron y golpearon, exigiéndole las armas y los nombres de los soldados ucranianos. Un día, lo sacaron del despacho del director, lo ataron, le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron para torturarlo.

Yunarmiya celebra una sesión de entrenamiento en Donetsk, Ucrania, ocupada temporalmente, 15 de mayo de 2021. (Fuente: Anatolii Shtefan «Shtirlits» / Telegram)

«Me rompieron la costilla y la articulación del hombro, me destrozaron la cara, me hicieron muchos moratones... Me dijeron: "Si encontramos algo en tu teléfono, no vivirás"».

En la escuela, Anatolii aprendió a disparar y a manejar explosivos. Los rusos le ofrecían viajes a campos militares, pero él se negaba.

En un documental publicado por FRONTLINE , Volodymyr Sahaydak, director de un hogar para niños en Kherson, recordó a los agentes rusos entrando en sus instalaciones con rifles en octubre de 2022 y llevándose a los niños huérfanos sin ninguna explicación.

«Pregunté adónde se llevaban a los niños», dijo. "Me dijeron: "Bueno, no es asunto tuyo". Les dije que sí era asunto mío. Por supuesto, me amenazaron. Luego me enteré de que se los llevaban a Crimea".

Cadetes de Yunarmiya en la parte temporalmente ocupada de la región de Zaporizhzhia, Ucrania. (Fuente: Yunarmiya región de Zaporizhzhia / VKontakte).

Adoctrinamiento y entrenamiento militar

En las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, el Kremlin está llevando a cabo una campaña a largo plazo para borrar la identidad ucraniana y reconvertir a la próxima generación en súbditos leales del Estado ruso. Un elemento central de este esfuerzo es la militarización de los niños a través de las escuelas, la propaganda y el entrenamiento paramilitar.

En las aulas, los planes de estudio ucranianos están siendo sustituidos por libros de texto rusos. La lengua, la cultura y la historia de Ucrania están prohibidas o distorsionadas. Las sesiones semanales de adoctrinamiento, conocidas como «Conversaciones sobre lo importante», promueven los discursos favorables al Kremlin y glorifican el servicio militar. A los niños se les enseña a ver a Ucrania y a Occidente como enemigos.

En Shakhtarsk se celebró un juego de simulación militarista «Zarnitsa 2.0», al que fueron llevados niños de las localidades temporalmente ocupadas de Amvrosiivka, Chystiakove y Snizhne, en la región de Donetsk, abril de 2025. (Fuente: Yellow Ribbon / Telegram)

Desde 2024, todas las escuelas rusas -incluidas las de los territorios ucranianos ocupados- están obligadas a establecer clases de ejército juvenil o de cadetes a partir del quinto curso, según informó la investigación de GLOBSEC. En la actualidad, casi 30 millones de niños reciben o ya han recibido entrenamiento formal en combate y habilidades letales.

Esta militarización a gran escala de la educación, que comenzó en 2017, tiene como objetivo condicionar a los niños para la guerra. Alrededor del 20% son canalizados hacia programas de formación avanzada vinculados al futuro servicio en el FSB, el Ministerio del Interior u otras unidades militares de élite rusas.

El reclutamiento en estos programas no se centra en el rendimiento académico o la disciplina. Por el contrario, se suele seleccionar a alumnos con comportamiento agresivo, antecedentes de acoso escolar o inestabilidad emocional, lo que apunta a una inquietante estrategia para educar a una generación predispuesta a la violencia y profundamente adoctrinada en la hostilidad hacia la OTAN y Estados Unidos.

Miembro del Ejército Juvenil besa la Bandera de la Victoria, la bandera izada por los soldados del Ejército Rojo en el edificio del Reichstag en Berlín el 1 de mayo de 1945, arrodillado sobre una rodilla. (Fuente: Jefa de la Junta del Centro Ucraniano de Protección de los Derechos Humanos Liudmyla Denisova/Facebook)

El sistema Yunarmiya

En 2016, el Ministerio de Defensa de Rusia lanzó una organización juvenil «militar-patriótica» llamada Yunarmiya, o en español, Ejército Joven. En realidad, se trata de un movimiento militarizado que inculca la ideología de la agresión rusa y prepara a futuros soldados para el régimen de ocupación.

Se alista a niños de tan sólo ocho años. Se les hace jurar lealtad a Rusia, prometer «defender sus intereses» y abrazar un «gran patriotismo». Después, reciben formación táctica y sobre armas de fuego, aprenden a manejar drones y mucho más.

Ashley Jordana, directora de Derecho, Política y Derechos Humanos de Hala Systems, dijo que la evaluación de Hala, basada en datos de geolocalización de teléfonos móviles rastreados hasta las bases de Yunarmiya y testimonios de supervivientes, sugiere que los cadetes son despertados diariamente a las 6 de la mañana. Tras desayunar huevos y avena en la cantina, asisten a clases de ensamblaje de armas de fuego, desminado y tácticas militares.

Miembros del Yunarmiya ien Donetsk ocupada, Ucrania. (Fuente: "Youth Army of the DPR"/VK)

Por las tardes, a menudo son desplegados sobre el terreno para aplicar esas habilidades en combates simulados. Una imagen de satélite revisada por The Globe parece mostrar trincheras excavadas en los terrenos de una base de Yunarmiya en la Melitopol ocupada.

Si los Estados supieran cuánto tiempo, esfuerzo y recursos está dedicando Rusia a movilizar y entrenar a una nueva generación de lo que ahora son niños como eventuales soldados, creo que habría mucha más preocupación.

Ashley Jordana

Hala Systems’ Directora de Derechos, Política y Derechos Humanos

Este sistema no es nuevo. En Crimea, ocupada desde 2014, las autoridades rusas desmantelaron la educación ucraniana y pusieron en marcha programas como El tren de la esperanza para asimilar a los niños. El programa es una iniciativa estatal rusa puesta en marcha en la Crimea ocupada que facilita la adopción de niños ucranianos por familias rusas. En los recintos escolares se erigieron monumentos a los diseñadores de armas rusas, y una doctrina de 2014 vinculó oficialmente la educación a la preparación militar.

Desde entonces, el modelo se ha reproducido en zonas recientemente ocupadas de regiones como Zaporizhzhia y Kherson. Los niños son reclutados en iniciativas que recompensan la lealtad al Estado ruso y eliminan los rastros de sus raíces ucranianas. Desde las campañas «Calles limpias» hasta las campañas de correo navideño a favor de la guerra, estas actividades pretenden normalizar la ocupación rusa y fomentar la lealtad ideológica.

Una clase de cadetes en la Escuela nº 2 de Syvash, región de Kherson temporalmente ocupada. (Fuente: medios de comunicación rusos)

Niños obligados a luchar contra Ucrania

Algunos de los niños adoctrinados después de 2014 mueren ahora en el campo de batalla, celebrados como héroes en la propaganda rusa. Uno de ellos es Illia Moskvitin, de 16 años, miembro del Ejército Juvenil del Donetsk ocupado, muerto por una mina terrestre en 2022. Otros, como Ivan Shifman y Dmytro Kotov, se unieron a las fuerzas rusas tras años de preparación ideológica.

Olena Glushchenko, psicoterapeuta y experta en desmilitarización y rehabilitación psicológica de niños en Ucrania, advirtió que tras una exposición prolongada—dos o tres años o más—resulta cada vez más difícil revertir los efectos. El objetivo no es sólo la conformidad, sino la transformación: criar una generación de ucranianos que ya no se identifiquen como tales.

El adoctrinamiento de los niños ucranianos por parte de las autoridades rusas tiene un objetivo siniestro: prepararlos para luchar contra su propia patria. Mediante la participación forzosa en formaciones militares, el entrenamiento para el combate y el cultivo de una cultura de la agresión, se despoja a los niños de su infancia y su identidad. En muchos casos, les cuesta la vida.

Dmytro Kotov, nacido el 3 de mayo de 1998 – murió el 24 de marzo de 2022. (Fuente: inlens24.ru)

Dmytro Kotov

Uno de esos casos es el de Dmytro Kotov. En 2015, se graduó en el Gymnasium №6 de Dzhankoi, en la Crimea ocupada temporalmente. Más tarde, Rusia lo envió a Yunarmiya, según datos de fuentes abiertas.

Tras completar sus estudios en la Universidad Técnica Estatal de Sebastopol, Kotov firmó un contrato con el ejército ruso y sirvió a bordo del gran buque de desembarco Novocherkassk, perteneciente a la 197ª Brigada de la Flota del Mar Negro.

Dmytro murió el 24 de marzo de 2022, mientras participaba en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Illia Moskvitin, nacido el 16 de junio de 2008 – murió el 18 de marzo de 2024. (Fuente: las redes sociales de Yunarmia)

Illia Moskvitin

Illia Moskvitin también era miembro de la unidad Yunarmiya que operaba en la región de Donetsk ocupada por Rusia.

Illia murió el 14 de abril de 2022, antes incluso de cumplir los 16 años, tras pisar una mina antipersona Lepestok, según los materiales publicados por la organización Yunarmiya.

Una supuesta foto de Ivan Shifman, nacido el 22 de septiembre de 2001 y fallecido el 14 de abril de 2022. (Fuente: Jefa de la Junta del Centro Ucraniano de Protección de los Derechos Humanos Liudmyla Denisova/Telegram)

Ivan Shifman

Ivan Shifman, alumno de la Escuela №1 de la ciudad de Kalmiuske, en la región de Donetsk, se unió a Yunarmiya en 2019. Tras cumplir 18 años, se alistó en la llamada «Milicia Popular de la República Popular de Donetsk» y comenzó a servir en la 1ª Brigada de Fusiles a Motor de las Guardias Separadas de Rusia.

Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Ivan participó en operaciones de combate en varias ciudades de la región de Donetsk, como Starohnativka, Hranitne, Malyi Yanisol, Zaitseve y Rozivka.

Ivan murió en combate cerca del pueblo de Novobakhmutivka, en la línea del frente de Donetsk, el 14 de abril de 2022, el mismo día que Illia.

Mapa de las instituciones de los territorios ucranianos ocupados por Rusia en las que se retiene a niños secuestrados, según los servicios de inteligencia del SBU. Las instalaciones van desde los llamados «balnearios» y orfanatos hasta escuelas militares, parte del esfuerzo sistemático de Rusia por borrar la identidad ucraniana y separar a los niños de sus familias y su patria.

¿Quién recibe a los niños secuestrados?

Utilizando datos facilitados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el equipo de Bring Kids Back UA, UNITED24 Media compiló mapas en junio de 2025, mostrando los lugares donde los niños están siendo llevados tanto en Rusia como en los territorios ocupados.

En mayo de 2022, Moscú promulgó los Decretos 183 y 187, por los que se aceleraba el proceso de concesión de la ciudadanía rusa a los niños ucranianos, reduciéndolo de cinco años a sólo 90 días. En diciembre, Putin firmó otro decreto que permite a los cuidadores de los territorios ocupados revocar la ciudadanía ucraniana de un niño.

Mapa de las instituciones de los territorios ucranianos ocupados por Rusia en las que se retiene a niños secuestrados, según los servicios de inteligencia del SBU. Las instalaciones van desde los llamados «balnearios» y orfanatos hasta escuelas militares, parte del esfuerzo sistemático de Rusia por borrar la identidad ucraniana y separar a los niños de sus familias y su patria.

Pocos meses después de la invasión a gran escala, Rusia había formalizado un sistema de adopción. Se creó un registro federal de familias rusas «adecuadas» y en octubre de 2022—apenas una semana después de que Rusia declarara la "anexión" de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia—aparecieron los primeros perfiles de niños ucranianos «evacuados». Entre octubre y noviembre se añadieron 263 perfiles, la mitad de ellos clasificados como carentes de cuidado parental por orden judicial.

En enero de 2024, un nuevo decreto otorgó al presidente ruso autoridad personal para conceder la ciudadanía rusa a huérfanos y niños ucranianos sin tutores. Expertos jurídicos de Kyiv confirmaron que esto marcaba la finalización de la primera fase de «pasaporización» de niños por parte de Rusia.

Muchos de los niños fueron adoptados o colocados en internados rusos. Docenas de padres adoptivos eran profesores, militares—incluidos veteranos de las guerras de Chechenia—o personas vinculadas a instituciones culturales y religiosas, según el Centro Regional de Derechos Humanos.

Líder ruso Vladimir Putin se reúne con la Comisionada para los Derechos de los Niños Maria Lvova-Belova en el Kremlin en Moscú, el 9 de marzo de 2022. (Fuente: Getty Images)

¿Cómo se puede prevenir?

Las pruebas reunidas en este artículo apenas rozan la superficie de esta cuestión, pero muestran cómo los secuestros de niños en Rusia son una política de Estado sistémica.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención en marzo de 2023 contra el dirigente ruso Vladimir Putin y la Comisaria Presidencial para los Derechos del Niño Maria Lvova-Belova por su papel en las deportaciones, un acto que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.

Ambos son sospechosos de cometer el crimen de guerra de deportar ilegalmente a niños de los territorios ucranianos ocupados a Rusia, una operación que, según el tribunal, lleva en marcha al menos desde el 24 de febrero de 2022.

El 25 de junio de 2025 se produjo en Estrasburgo un momento histórico en el derecho internacional: el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, presentaron oficialmente el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, creado en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia.

Para Ucrania, la devolución de todos los niños deportados es una condición no negociable para cualquier futuro acuerdo de paz con Rusia.

El 30 de junio de 2025, los representantes Gregory W. Meeks, miembro principal de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Michael McCaul, presidente emérito, presentaron una resolución bipartidista que condena el secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos por parte de Rusia. La resolución exige la devolución inmediata de todos los niños secuestrados como requisito previo para cualquier futuro acuerdo de paz.

«Putin es un criminal de guerra y, bajo su mandato, el ejército ruso ha secuestrado cruelmente y deportado ilegalmente a decenas de miles de niños ucranianos de su patria».

Gregory W. Meeks

Representante

«Estas atrocidades no son incidentes aislados», dijo Meeks. «Son el resultado directo de la guerra de Putin. Estados Unidos tiene la responsabilidad de condenar estos actos desmedidos de Rusia y de exigir la devolución inmediata de todos y cada uno de los niños que Rusia se ha llevado».

El entrenamiento de los Lobos Esteparios, el llamado «club patriótico militar» para niños que viven en la ciudad temporalmente ocupada de Ilovaisk, región de Donetsk, Ucrania, 9 de julio de 2017. (Fuente: Getty Images)

Para que los niños regresen, es esencial intensificar la presión internacional sobre las autoridades rusas imponiendo sanciones adicionales a las personas y organizaciones implicadas en la militarización de los niños en los territorios temporalmente ocupados. Además, deben establecerse mecanismos mundiales de vigilancia para seguir y prevenir estas violaciones.

La estrategia rusa de secuestro, supresión de identidad y militarización supone una de las amenazas más graves para el futuro de Ucrania. Al atacar a los niños, no sólo está librando una guerra, sino que está intentando reescribir toda una nación.