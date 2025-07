"El tiempo ha demostrado que las vacunas cubanas contra la Covid-19 son de las mejores del mundo": Manuel Raíces

Manuel Raíces, investigador y comunicador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana

16 de julio de 2025.- Manuel Raíces, investigador y comunicador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, conversa con Cubainformación TV en València. Nos explica qué es el citado Centro, verdadera referencia internacional; cómo afecta el bloqueo a la ciencia en Cuba; cómo fue manipulado el enorme logro cubano de producir hasta tres vacunas contra la Covid-19; e incluso, cómo ve la coyuntura, tan difícil, de su país, en tiempos de máxima presión y asfixia económica por parte de la Casa Blanca.



Raíces asegura que el bloqueo de EEUU contra Cuba "es un engendro torcido" que trata de dañar las relaciones entre dos países y "en el que nadie gana" , ya que EEUU también pierde. Por ejemplo, la población que, en dicho país, sufre de diabetes o ciertos tipos de cáncer y que no puede acceder a determinados medicamentos de Cuba.



Sobre el sector científico cubano, explica que existe "una masa crítica" de no menos de "17 mil personas que trabajan en el sector, que exporta a 50 países, que tiene 34 centros en Cuba y 15 en el exterior y cooperación académica en muchos lugares del mundo".



El científico y académico reflexiona: "cuando tienes una situación como la Covid-19 te tienes que olvidar de la política". Pero EEUU no lo hizo. Al contrario, hizo todo lo posible porque Cuba no pudiera salir de dicha situación. Y reafirma que Cuba desarrolló vacunas para dicha enfermedad, partiendo de la experiencia en tecnologías en las que el país llevaba 40 años trabajando , lo que dio como resultado que están "entre las mejores del mundo, algo que se ha demostrado con el tiempo".



El 28 de junio pasado, Manuel Raíces, en acto organizado por la Asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, habló en València de "Logros y desafíos de la biotecnología cubana. Resistencia creativa vs Bloqueo de EEUU" , una clase magistral de este licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana y Doctor en Ciencias, especialización en Biología Molecular por la Universidad Uppsala, Suecia.



Manuel Raíces también es profesor adjunto de la Universidad de La Habana (1990-2018) y en la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM) (2010-2025). Además, es conferencista ante delegaciones de universidades norteamericanas y europeas, en cursos nacionales e internacionales sobre el manejo del pie diabético con el uso del Heberprot-P e implementación de programas de salud.



Autor principal de un premio de la Academia de Ciencias de Cuba, coautor de 3 premios de la Academia de Ciencias de Cuba, premio espacio al CIGB, de la Asociación de Comunicadores de Cuba, por su trabajo en la educación sobre diabetes y pie diabético. Es Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía Vascular. Autor principal de 20 resultados relevantes del CIGB y coautor de unos 50 resultados relevantes del CIGB.



Raíces posee, además, una amplia actividad de comunicación frente a visitantes nacionales e internacionales de alto nivel y de las brigadas solidarias que visitan Cuba y el CIGB. Y colateralmente, también posee una amplia actividad de comunicación en temas de divulgación popular e infantil sobre la importancia de la ciencia y de la biotecnología en las sociedades modernas.