(VIDEO) La UE califica de "inaceptables" los últimos bombardeos de Rusia en Ucrania y amenaza con más sanciones

12-07-25.-La jefa de la diplomacia de la UE tachó de «inaceptables» los últimos bombardeos de Rusia contra Ucrania y afirmó que el bloque contempla imponer nuevas sanciones a Moscú.Rusia atacó Ucrania esta semana con las mayores andanadas de drones y misiles desde que Moscú invadió la exrepública soviética hace más de tres años.«Rusia intensificó sus ataques contra los civiles para causar el máximo sufrimiento posible… y eso es inaceptable», señaló la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.Bruselas estudia imponer una 18ª tanda de sanciones contra Moscú. «También estamos negociando para limitar el precio del petróleo, lo que privaría a Rusia de los medios para financiar esta guerra», señaló Kallas a AFP en una entrevista.Kaja Kallas hizo estas declaraciones al margen de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, y afirmó que con su presencia allí, busca «hacer más presión conjunta» a Rusia.Después de los bombardeos nocturnos de esta semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó el jueves a sus aliados a decretar más sanciones contra Moscú.Al ser consultada sobre los reportes que apuntan que Moscú planeaba involucrar a personal militar de Laos para reforzar su ofensiva en Ucrania, Kallas explicó que había hablado sobre ese asunto con el canciller laosiano este viernes durante una reunión.Según ella, el ministro afirmó que su país «no tiene intención ni voluntad» de proporcionar ayuda militar a Rusia.Kallas le indicó que «si algo así ocurriera», esto «tendría consecuencias en la ayuda» que la UE otorga a Laos.«Si tú (Laos) contribuyes a esa amenaza existencial, no podemos tener una buena cooperación», advirtió.– «Trabajando muy duro» –Las declaraciones de Kallas llegaron un día después de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvieran una conversación sobre la guerra en Ucrania al margen de la reunión de la ASEAN.Rubio también afirmó que Lavrov le transmitió nuevas ideas para resolver el conflicto que, dijo, le presentará al presidente estadounidense Donald Trump, aunque minimizó las posibilidades de un avance importante.Los aranceles estadounidenses también centraron las conversaciones de la cita de la ASEAN.Sobre el tema de los aranceles que Washington estudia imponer a Bruselas, Kallas explicó que no tuvo la oportunidad tratar este asunto en particular.«Nuestro equipo de comercio está trabajando muy duro para dar con la solución y también para lograr acuerdos (…) pero aún no hemos llegado a eso», apuntó.La UE esperaba llegar a un acuerdo con Washington «en los próximos días», dijo un portavoz el miércoles.El bloque esperaba que Trump mantuviera un arancel básico del 10% para los bienes de la UE con exenciones para sectores cruciales como el de los aviones, los licores y los cosméticos, dijeron diplomáticos europeos a la AFP esta semana.