Un juez bloquea la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

Jenny Harris, de Baltimore, protesta en apoyo de la ciudadanía por derecho de nacimiento y de la comunidad inmigrante frente al Tribunal Supremo en Washington

11 de julio de 2025.- La Enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años, determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. El juez de distrito estadounidense Joseph Laplante bloqueó este jueves a nivel nacional la aplicación del decreto del presidente republicano Donald Trump que busca acabar con este derecho.



Para Raúl Hinojosa, director del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, el fallo tiene implicaciones mucho mayores.



"Es un tema legal, pero muy importante constitucionalmente, porque lo que Trump quiere hacer es romper el protocolo tradicional", aseguró Hinojosa a RFI.



Según el juez que lo dictaminó, este fallo protegerá a "aquellos privados de ciudadanía” y a los bebés, nacidos y no nacidos que se verían afectados por las políticas de Trump.



Según analiza Hinojosa, más allá de aplicar la medida en sí, "Trump está utilizando esto para ejercer el poder del Ejecutivo sobre el Judicial".



Por el momento, la Corte Suprema no se ha pronunciado al respecto, pero es muy probable que el gobierno de Trump le pida que lo haga.



Las organizaciones por los derechos de los migrantes lo tienen claro: no piensan dejar de luchar hasta que sus derechos queden completamente protegidos. Como dijo el juez Joseph Laplante: "La privación de la ciudadanía estadounidense sería un daño irreparable”.