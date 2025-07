Yemen lanza misil balístico contra aeropuerto Ben Gurion en apoyo a Palestina

Saree afirmó que la operación logró su objetivo. “Se activaron las sirenas antiaéreas en más de 300 pueblos y ciudades, obligando a millones de sionistas a refugiarse y paralizando el tráfico aéreo en el aeropuerto”

10 de julio de 2025.- El Ejército de Yemen confirmó este jueves que ejecutó un ataque contra el aeropuerto Ben Gurion, en territorio israelí, como muestra de respaldo al pueblo palestino, que continúa bajo asedio por parte del Estado sionista.



El vocero de las Fuerzas Armadas yemeníes, teniente general Yahya Saree, detalló que la acción consistió en una “operación militar de precisión” mediante el uso de un misil balístico dirigido hacia el principal aeropuerto de Israel.



De forma paralela, esta semana las fuerzas hutíes también reivindicaron una ofensiva contra el buque mercante Eternity C, de bandera liberiana y administrado por una compañía griega. El ataque —realizado con drones navales y granadas propulsadas— dejó al menos tres fallecidos entre la tripulación y varias personas continúan desaparecidas.



De acuerdo con la misión Aspides —la fuerza naval de la Unión Europea desplegada para proteger la navegación en el Mar Rojo—, a bordo del Eternity C viajaban 25 personas.



Tras el hundimiento, diez marineros lograron ser rescatados con vida, mientras que otros once siguen sin ser localizados. Se cree que seis de ellos habrían sido puestos bajo custodia de las autoridades yemeníes.



En declaraciones previas, Saree afirmó que los hutíes intervinieron para “rescatar a varios miembros de la tripulación, proporcionarles atención médica y trasladarlos a un lugar seguro”.



Este incidente ocurrió apenas un día después del hundimiento del carguero Magic Seas, igualmente atacado por Yemen, en una intensificación de su campaña naval que inició en noviembre de 2023 y que ya suma más de un centenar de embarcaciones atacadas.