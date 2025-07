(VIDEO) Devastadoras inundaciones en Texas dejan 25 muertos y 23 niñas desaparecidas en un campamento de verano

05-07-25.-Devastadoras inundaciones provocadas por lluvias torrenciales dejaron al menos 25 muertos y varias niñas desaparecidas en un campamento de verano en Texas, sur de Estados Unidos, anunciaron autoridades locales el viernes (04.07.2025).El sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, dijo que 25 decesos han sido confirmados, mientras se sigue buscando a 23 niñas de un total de 750 que se encontraban en el campamento Mystic Camp.Leitha agregó que 237 personas han sido rescatadas en las zonas afectadas. Muchas de las menores, aunque no todas, han logrado ser evacuadas del campamento exclusivo para niñas.Videos en redes sociales mostraron casas y árboles arrastrados por la súbita subida de las aguas causada por fuertes lluvias que azotaron el centro del estado durante la noche."Hemos identificado 13 muertos", declaró previamente en rueda de prensa el sheriff Leitha, sin descartar un posterior aumento en la cifra de víctimas. Algunos de los fallecidos son menores de edad, señaló el vicegobernador de Texas, Dan Patrick.Las autoridades estatales y locales advirtieron a los residentes que no viajaran a la zona del río Guadalupe, donde decenas de carreteras estaban "intransitables". Las aguas del río crecieron ocho metros en apenas 45 minutos durante la noche, se indicó.El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó un video en X donde se ve a una víctima siendo rescatada de la copa de un árbol por un rescatista colgado de un helicóptero, mientras las aguas crecidas rugen debajo."Misiones de rescate aéreo como esta se realizan las 24 horas. No nos detendremos hasta que todos aparezcan", aseguró Abbott.Freeman Martin, director del departamento de seguridad pública de Texas, dijo que la inundación provocó "muchas víctimas".Unos 500 socorristas y 14 helicópteros fueron desplegados en la zona. La Guardia Nacional de Texas envió equipos de rescate y la Guardia Costera de Estados Unidos colabora en las tareas."Tenemos inundaciones constantemente. Este es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos". Pero "no teníamos motivos para creer que fuera a ser algo parecido a lo que ocurrió aquí", dijo el juez del condado de Kerr, Rob Kelly.Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el nivel del río Guadalupe subió durante la noche de dos a más de nueve metros.El servicio meteorológico emitió una alerta de inundación para el centro-sur del condado de Kerr, e instó a los residentes a evitar viajar y trasladarse a zonas más altas.A mediados de junio, al menos diez personas murieron debido a inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad de San Antonio, unos 150 km al sur del condado de Kerr.*DW con información de afp, efe, ap, youtube