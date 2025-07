La canciller de Colombia presenta su carta de renuncia

Laura Sarabia, excanciller colombiana

3 de julio de 2025.- La canciller de Colombia, Laura Sarabia, presentó este jueves su carta de renuncia, tras revelar que no comparte algunas decisiones adoptadas por el presidente Gustavo Petro en los últimos días.



Sarabia argumentó que «no se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar»- subrayó



Seguidamente, afirmó que su decisión «es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público».



En la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia destaca que se retira «con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar».



Reconoció que «ha sido un camino exigente, con enormes costos personales y familiares, pero también profundamente enriquecedor. Me voy con inmensa gratitud por la oportunidad histórica de servir a Colombia desde su gobierno, con aprendizajes valiosos, muchos de ellos suyos, y con la convicción intacta de que este país merece un destino más justo, más digno,más humano».



Asimismo, «le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad».



En dicha comunicación, Sarabia no hace mención explícita de las razones de su renuncia, la funcionaria destacó que «en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar».