Tribunal de EEUU pone en jaque a Argentina en jugada contra YPF

Un dictamen de la jueza norteamericana Loretta Preska tiene hoy en jaque a Argentina al ordenarle entregar el 51 por ciento de las acciones de su petrolera estatal YPF a dos fondos buitres.

El fallo que está por encima de las leyes soberanas de un país y que el gobierno de Javier Milei dijo apelará e incluso pidió a la magistrada suspenderlo otorga al fondo inglés Burford Capital y al norteamericano Eton Park Capital Management la multimillonaria cifra de 16 mil 100 millones de dólares que Buenos Aires deberá depositar a resguardo del The Bank of New York Mellon.

Desde el kirchnerismo, responsable de la nacionalización de YPF, expropiación que Burford utilizó para litigar y llegar a este juicio, sostiene que existe un plan de los Estados Unidos para quedarse con el petróleo y el gas de Vaca Muerta, un megayacimiento de clase mundial que no tiene nada que envidiarle al descubierto en Texas, señala Ámbito Financiero.

En un comentario para Noticias Argentinas José Calero señala que este caso es considerado único por su magnitud y las circunstancias que lo rodean, incluyendo la expropiación y la posterior demanda judicial.

No existen antecedentes de un fallo de estas características en la jurisprudencia estadounidense. Se trata de ordenarle a un país soberano entregar las acciones de una empresa estratégica estatal, una cuestión delicada que trasciende la letra jurídica para convertirse en cuestión de Estado, explicaron fuentes del sector petrolero a Noticias Argentinas.

Profesores y estudiantes universitarios confirman paro en Argentina

Burford, primero, y después sumó a Eton Park compraron el derecho a litigar contra Argentina años después de la nacionalización de YPF en 2012 por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, por 17 millones de dólares, un monto ínfimo a las ganancias que le otorga la ahora aliada jueza Preska, todo un gran negocio redondo, opina Página12.

El diario reseña que disímiles voces desde sectores políticos y económicos con miradas muy diferentes en el país e incluso el directorio de la petrolera estatal defendieron la posición en defensa de la soberanía nacional, luego de conocido el fallo, el cual pone al Estado argentino en posición muy difícil.

De hecho, la sentencia está por encima de la constitución argentina, haciendo lugar a uno de los recursos utilizados por los buitres: una suerte de justicia global para los capitales especulativos impartida por encima de los Estados soberanos, señala la comentarista Bernarda Tinetti.

El gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía cuando el gobierno argentino nacionalizó YPF, adelanto en rueda de prensa el lunes que investigará con un grupo de asesores legales la posible implicancia del presidente Milei en el caso, pues tiene vínculos con representantes del fondo buitre Burford, alegó.