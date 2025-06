Trump insiste y dice que "no tolerará" que siga juicio contra Netanyahu

Credito: Web

29-06-25.-El presidente Donald Trump declaró este sábado que Estados Unidos "no tolerará" que se siga procesando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cargos de corrupción.



"Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año, mucho más que cualquier otra nación, en proteger y apoyar a Israel. No vamos a tolerarlo", declaró Trump en su plataforma Truth Social.



Netanyahu "está ahora en el proceso de negociar un acuerdo con Hamás, que incluirá tener a los rehenes de regreso. ¿Cómo es posible que el primer ministro de Israel sea forzado a quedarse en una corte todo el día?", se preguntó Trump.



El viernes, un tribunal israelí rechazó el pedido de Netanyahu de suspender por dos semanas sus audiencias en el juicio por corrupción.



Su defensa había pedido el aplazamiento de las audiencias antes de reiniciar el proceso la próxima semana al mencionar los "desarrollos en la región y el mundo", luego de la guerra con Irán y en medio del conflicto abierto en Gaza.



También había presentado una solicitud de anulación de las dos siguientes vistas judiciales.



En uno de los casos en su contra, Netanyahu y su esposa Sara son acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champaña de millonarios por favores políticos.



En otros dos casos, se le acusa de tratar de negociar una cobertura más favorable de las informaciones de dos medios de comunicación israelíes.



Trump ya había llamado el miércoles a anular el proceso al que calificó de "cacería de brujas" y también recomendó que se le "concediera un perdón a un Gran Héroe", al día después del alto el fuego entre Israel e Irán.



Netanyahu niega acusaciones

Netanyahu, que ha agradecido a Trump por su apoyo en la guerra contra Irán, niega las acusaciones en su contra en el caso que ha sido pospuesto varias veces desde que se inició en 2020.



"Esta parodia de 'Justicia' va a interferir con ambas negociaciones con Irán y Hamás", dijo el mandatario estadounidense, aunque no estaba claro a qué negociaciones se refería con respecto a Irán.



Hay diálogos en marcha para el regreso de los rehenes restantes y los cuerpos de los muertos en cautiverio, mientras la devastadora guerra de Israel contra Gaza continúa.



Hamás tomó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023 en un ataque sin precedentes en suelo israelí, con 49 de ellos que se cree siguen en Gaza, incluidos 27 que el ejército israelí da por muertos.



Trump también comparó los problemas legales de Netanyahu con sus propios problemas con la justicia antes de asumir el cargo por segunda vez en enero.



"Es una cacería de brujas política, muy similar a la cacería que fui obligado a soportar", dijo.



El republicano estaba acusado de 34 cargos en la falsificación de registros empresariales, en mayo de 2024, en un caso relacionado con pagos a una exactriz porno.



También enfrentó dos casos federales en su presunto intento por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió con el demócrata Joe Biden.



*DW con información de afp, reuters