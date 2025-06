Corte Suprema de EEUU limita el poder de jueces para bloquear decisiones de Trump

Credito: Web

La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria este viernes (27.06.2025) al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales.



Sin embargo, el máximo tribunal no precisó si el decreto del mandatario para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no.



"La solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades"



Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a escala nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".



"Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.



"Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades", añadió en un fallo.



Trump celebra decisión de la Corte Suprema



Trump calificó este viernes de "victoria gigantesca" la decisión de la Corte Suprema. "Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto indirectamente duramente afectado", dijo en su plataforma Truth Social.



"Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a escala nacional (...) Tenemos tantas", declaró por otra parte a periodistas.



El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses. El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.



El día de su investidura, el 20 de enero, Trump firmó un decreto para negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.



