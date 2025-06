Panamá: continúa la huelga de docentes, gobierno extiende estado de emergencia

En la provincia de Bocas del Toro, Panamá continúan los bloqueos de vías

25 de junio de 2025.- El ‘Estado de Urgencia’ declarado por el Gobierno Nacional para la provincia de Bocas del Toro desde el pasado viernes se extenderá cinco días más hasta el próximo domingo 29 de junio, así lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.



“Tenemos que ser claros en que aún persisten bloqueos en algunas zonas de la provincia de Bocas del Toro y por eso hoy unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval continúan con las operaciones”, aseguró el Ministro al explicar la razón de la extensión del ‘Estado de Urgencia’



El titular de Seguridad Pública agregó que la medida se levantará una vez que se pueda garantizar la viabilidad total, así como las condiciones de paz y tranquilidad para los panameños residentes en Bocas del Toro.



El ministro Abrego dijo que en Changuinola la Fuerza Pública tiene el control de la situación, pero siguen con los allanamientos y labores de captura de los responsables del vandalismo y saqueo de la semana pasada.



En el undécimo día de la “Operación Omega”, el número de personas aprehendidas ascendió a 341, de las cuales 323 son adultos y 18 menores de edad. El número de agentes policiales heridos se mantiene en 14, de un total de 2,499 uniformados desplegados desde el sábado 14 de junio.



Hasta la fecha, los estamentos de seguridad del Estado han reabierto 40 puntos de cierre, realizado 88 allanamientos, y reportan 169 árboles talados, 3 postes eléctricos derribados, 13 instalaciones gubernamentales vandalizadas y 21 comercios saqueados.



Decreto de Gabinete



Con la aprobación del Decreto de Gabinete No. 28, “que modifica el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio de 2025, que declara ‘Estado de Urgencia’ en Bocas del Toro”, el ‘Estado de Urgencia’ se extenderá hasta el 29 de junio del 2025.



El Decreto No. 28 también restablece los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de urgencia.



Docentes serán sustituidos



En medio de una creciente crisis educativa por la paralización de labores docentes en escuelas oficiales, el Gobierno Nacional aprobó un decreto que establece un procedimiento especial y transitorio para el nombramiento inmediato de nuevos maestros y profesores.



El Decreto Ejecutivo N° 17, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Educación Lucy Molinar, entró en vigencia este 24 de junio con el objetivo de restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos afectados. La medida es una respuesta directa al paro que, según el propio documento, ha dejado sin clases a estudiantes durante el primer trimestre del año escolar 2025, sin evaluaciones ni calificaciones.



Docentes en paro denuncian que no se trata de una interrupción arbitraria, sino de una acción de protesta contra reformas que, aseguran, ponen en riesgo derechos adquiridos en pensiones y condiciones laborales. Desde el Ministerio de Educación no se ha informado cuántos educadores podrían ser reemplazados ni en qué regiones comenzará a aplicarse la medida.