(VIDEO) Inteligencia estadounidense concluyó que ataques sobre sitios nucleares de Irán no tuvieron éxito

Fuentes cercanas a la inteligencia estadounidense dieron a conocer que los ataques sobre los tres sitios nucleares de Irán no tuvieron el éxito esperado.

Así lo reseñan medios como CNN, NBC News y The New York Times, los cuales describen que los bombardeos lanzados por Estados Unidos (EEUU) no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Teherán y probablemente solo lo retrasaron seis meses.

En este sentido, las plantas de Fordo, Natanz e Isfahán no sufrieron tantos daños como había dicho el propio presidente de EEUU, Donald Trump.

Irán controla casi todo su material nuclear

Además, Irán todavía tiene el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez.

La inteligencia estadounidense no solo deja en entredicho el supuesto éxito de los ataques a Irán, sino que a su vez reveló que gran parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido se trasladaron antes de los ataques.

Por tal motivo, Washington solo acabó con una pequeña parte del material nuclear.

En conclusión, los daños se limitaron principalmente a las estructuras superficiales, que sufrieron graves desperfectos, según las personas consultadas, publicó RT.