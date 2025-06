Irán dice en la ONU que los intentos para que abandone su programa nuclear "han fracasado"

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 20 de junio de 2025 Credito: Efe

25-06-25.-Irán dijo este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la reciente guerra con Israel, terminada en las últimas horas, ha representado «un fracaso» en los intentos de hacerlos abandonar un programa nuclear que, insisten, es de naturaleza pacífica.



«La guerra a gran escala que pensaban forzaría a Irán a una supuesta rendición incondicional y a hacerle abandonar su programa nuclear pacífico mediante amenazas, y el uso de fuerza ha fracasado más claramente que nunca», dijo su embajador ante la ONU, Amir Saeid Iravani.



Segun Iravani, Irán ha perdido en los doce días de ataques «cientos de mártires, gente inocente, mujeres, niños, científicos nucleares, estudiantes de universidad y altos cargos militares», pero «el pueblo valiente ha salido de ahí más bravo y firme frente a la criminalización».



El programa nuclear de Irán, un asunto recurrente en la ONU



La sesión de este martes del Consejo era una sesión periódica destinada a tratar semestralmente el programa nuclear iraní y el cumplimiento o no de la resolución 2231 de 2015, que trata sobre ese programa.



El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, en la sede la ONU, en Nueva York, el 16 de junio de 2025. EFE/Sarah Yenesel

Tras lo sucedido en los últimos días, todos los intervinientes en la sesión de hoy admitieron que esa resolución ya no tiene más vigencia.



Con respecto a una posible nueva resolución del Consejo que vigile y regule el programa nuclear iraní para garantizar que sigue siendo pacífico, el embajador israelí Danny Danon descartó esa posibilidad.



«No creo que necesitemos una nueva resolución del Consejo. Las partes han aceptado la propuesta del presidente (Donald) Trump, aunque tal vez en el futuro haya una implicación más significativa de la ONU».



De tal modo, las palabras de Danon van en la línea de la política del Gobierno israelí, que cada vez con más frecuencia evita a la ONU para resolver sus propios conflictos y diseñar sus políticas.



EE.UU. ve «casi imposible» que Irán retome su plan nuclear

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, consideró que es «casi imposible» que Irán pueda retomar su programa nuclear tras el bombardeo estadounidense a tres de sus instalaciones, pese a lo filtrado en un informe preliminar de inteligencia.



«Las tres vieron la mayoría de las centrifugadoras, si no todas, dañadas o destruidas de manera que será casi imposible para ellos resucitar ese programa, en mi opinión, y en la de muchos otros expertos que han visto los datos sin procesar, tomará años», dijo en una entrevista concedida a la cadena Fox News.



Según el análisis preliminar del que ha hecho eco la prensa, no obstante, el programa nuclear iraní solo se ha visto retrasado unos meses tras la ofensiva del fin de semana contra las instalaciones de Isfahán, Natanz y Fordó.



«Las noticias que de alguna manera sugieren que no logramos el objetivo son completamente absurdas», añadió Witkoff, que acusó de «traición» a quien haya facilitado esa información.



El enviado especial subrayó que debe investigarse esa filtración y que su autor debe rendir cuentas: «Podría dañar vidas en el futuro. Es totalmente inaceptable», sostuvo.



¿La hora de negociar un «acuerdo de paz integral»?



En línea con lo expresado tanto por el presidente, Donald Trump, como por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, los bombardeos sobre esas instalaciones en su opinión consiguieron su objetivo y facilitaron el alcance de un alto el fuego entre Israel e Irán.



«Una vez que Israel cumplió su objetivo, que lo hizo, y en cuanto Estados Unidos cumplió el suyo de la destrucción total de la capacidad de enriquecimiento (de uranio), entonces el presidente pudo ir a ambas partes y lograr un alto el fuego», añadió.



A su juicio, es hora de negociar más a largo plazo el cese de las hostilidades.



«Eliminar este riesgo era crucial para el futuro económico y la prosperidad de toda la región del Golfo, y lo hemos logrado. Por lo tanto, ahora es el momento de reunirnos con los iraníes y alcanzar un acuerdo de paz integral, y estoy muy seguro de que lo lograremos», recalcó subrayando que el eventual pacto no permitirá el enriquecimiento de uranio.

