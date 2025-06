"Tendrán que aprender ruso": La advertencia de EE.UU. ante la falta de inversión militar europea

La Administración estadounidense nombró al teniente general Alexus G. Grynkewich próximo general estadounidense de alto rango en Europa y SACEUR. El nombramiento por parte de Trump será especialmente bien acogido tras las informaciones aparecidas en los medios en los últimos meses, según las cuales el país norteamericano estaba considerando renunciar al papel de SACUER, que siempre ha sido nombrado por un presidente estadounidense en la OTAN.

"Es una decisión muy importante y hay alivio desde el punto de vista de la OTAN, ya que es una señal positiva del compromiso y el personal estadounidense", afirmó al medio Euronews una fuente de Estados Unidos familiarizada con el asunto. El general del Ejército estadounidense Dwight D. Eisenhower fue el primer SACEUR de la OTAN en 1951, y el cargo ha permanecido en manos de Estados Unidos desde entonces.

"Una vez completados los procesos nacionales de confirmación, Grynkewich tomará posesión de su cargo como sucesor del general Christopher G. Cavoli, del Ejército de Estados Unidos, en una ceremonia de cambio de mando en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, en Mons (Bélgica), prevista para el verano de 2025", reza un comunicado emanado de la OTAN.

Adopción de nuevos objetivos en el gasto de Defensa

Mientras tanto, los ministros de Defensa de la OTAN acordaron un aumento significativo de los objetivos de capacidad de defensa de cada país, así como pasar a gastar el 5% del PIB en Defensa.

Han acordado que el 3,5% del PIB se destine a "gastos básicos", como el armamento pesado, los carros de combate y la defensa antiaérea. Por su parte, el 1,5% del PIB anual se destinará a ámbitos relacionados con la defensa y la seguridad, como infraestructuras, vigilancia y cibernética. Sin embargo, aún no se ha negociado la lista completa.

"Estos objetivos describen exactamente en qué capacidades deben invertir los Aliados en los próximos años", declaró a los periodistas el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Estados Unidos ha estado presionando a los aliados de la OTAN para que aumenten drásticamente el gasto, y espera ver "progresos creíbles" de inmediato, según el embajador estadounidense ante la OTAN, Mathew Whitaker.

Washington cuenta con Europa

El embajador Whitaker también afirmó que EE.UU. "cuenta con Europa" para que lidere la provisión a Ucrania de los "recursos necesarios para alcanzar una paz duradera" en el continente. Mark Rutte reiteró las recientes advertencias de la OTAN de que Rusia podría atacar territorio de la OTAN en los próximos dos años.

"Si no actuamos ahora, en los próximos tres años, estaremos bien, pero tenemos que empezar ahora, porque de lo contrario, de aquí a tres, cuatro o cinco años, estaremos realmente amenazados", apuntó, añadiendo: "Lo digo en serio. Habría que aprender ruso, o irse a Nueva Zelanda".

"Es bueno tener continuidad sobre EE.UU. en la OTAN, pero con Ucrania es otra historia. Simplemente no creo que Trump realmente se preocupe por Ucrania", afirma la fuente con sede en EE.UU. a 'Euronews'. "A Trump simplemente no le importa Europa, no le hace más rico ni le ayuda políticamente", dice la fuente.

En referencia a la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar el mes que viene en La Haya, la fuente asegura que la presencia de Ucrania en la cumbre "probablemente se reducirá", ya que Estados Unidos dirá que "no son miembros, por lo que no deben estar allí".