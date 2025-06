Países Bajos: 150.000 personas en La Haya para piden al gobierno luchar contra genocidio en Gaza

Manifestantes en las calles de La Haya para pedir al gobierno neerlandés tomar más medidas contra lo que llaman "genocidio" en Gaza

15 de junio de 2025.- Unas 150.000 personas participaron en la marcha, según los organizadores.



Grupos de defensa de los derechos, como Amnistía Internacional y Oxfam, organizaron la manifestación a través de la ciudad hasta la Corte Internacional de Justicia.



Los manifestantes, ondeando banderas palestinas y al grito de"Stop al genocidio", transformaron un parque del centro de la ciudad en un mar rojo.



En las banderolas se podía leer "No miren a otro lado, hagan algo", "Detengan la complicidad neerlandesa" y "Silencio cuando los niños duermen, no cuando mueren".



Los organizadores exhortaron al gobierno neerlandés, que cayó el 3 de junio tras la retirada de un partido de extrema derecha, a hacer más para intentar frenar a Israel.



"Los habitantes de Gaza no pueden esperar y los Países Bajos tienen el deber de hacer todo lo posible para detener el genocidio", declararon en su llamado a la acción.



El primer ministro neerlandés saliente Dick Schoof afirmó en X: "A todos los que están en La Haya, les digo: os vemos y os oímos". "Al fin y al cabo, nuestro objetivo es el mismo: poner fin al sufrimiento en Gaza lo antes posible".



Tras romper la tregua de dos meses, Israel reanudó su ofensiva a mediados de marzo contra la Franja de Gaza e intensificó sus operaciones militares el 17 de mayo, con el objetivo de acabar con el movimiento islamista palestino Hamás, liberar a los últimos rehenes y controlar el territorio.



El ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por Hamás causó la muerte de 1.218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales.



En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que ha matado a 54.600 palestinos, sobre todo civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.