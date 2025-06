Teherán: "Tenemos evidencias de que EEUU es un cómplice en la agresión israelí"

El sistema israelí de defensa antiaérea Cúpula de Hierro dispara para interceptar misiles sobre Tel Aviv

15 de junio de 2025.- Estados Unidos es un cómplice en los ataques israelíes y debe asumir su responsabilidad, declaró este domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi.



Según el ministro, el ataque israelí no habría sido posible sin la ayuda de Washington, e Irán tiene pruebas documentales del apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región.



"Hemos recibido mensajes de diferentes canales de Estados Unidos durante los últimos dos días diciendo que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación"



"Tenemos pruebas fehacientes del apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región a las campañas de Israel. Hemos observado con atención y tenemos numerosas pruebas de cómo las fuerzas estadounidenses han ayudado al régimen", declaró.



Añadió, además, que la evidencia más destacable son las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que "ha expresado explícitamente su apoyo en entrevistas y ha dicho explícitamente que habrá más pasos próximamente".



Manifestó que Irán "continuará su legítima defensa con la fuerza".



Aragchi también dijo que los "mensajes privados no son suficientes" e instó a que EE.UU. "anuncie su posición exacta" y condene los ataques a las instalaciones nucleares.



El mundo condena los ataques de Israel



Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, los dos países han estado intercambiando golpes. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza el operativo israelí contra Irán, calificándolo de grave violación del derecho internacional y la Carta de la ONU.