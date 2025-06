EEUU considera ampliar el veto migratorio a otros 36 países, según el Washington Post

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicó que está revisando la decisión del juez para determinar su impacto y decidir qué hará Credito: AFP

15-06-25.-Estados Unidos está considerando ampliar el veto migratorio a otros 36 países, la mayoría africanos, si no alcanza una serie de requisitos en un plazo de 60 días, según un memorando del Departamento de Estado al que tuvo acceso el diario The Washington Post.



El documento, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, demanda a esos países a través de sus embajadas que muestren antes del miércoles un plan de acción inicial para alcanzar ciertos requisitos si no quieren ver limitada la entrada de sus ciudadanos a Estados Unidos.



La nueva lista incluye a más de una veintena de países africanos, entre ellos Egipto, Angola o Nigeria, países asiáticos como Camboya o islas caribeñas como Saint Kitts y Nevis o Saint Lucia.



El memorando dice que estos países adolecen de falta de «un gobierno central competente o cooperativo que produzca documentos de identidad confiables y otros documentos civiles» o que tienen un gran número de ciudadanos que sobrepasan la fecha de vencimiento de sus visados a Estados Unidos.



El mismo documento también señala a países que tienen ciudadanos que realizan «actividades antiamericanas o antisemitas en Estados Unidos» y considera que una de las maneras de evitar entrar en la lista es aceptar ser «tercer país seguro» para personas deportadas de Estados Unidos con otra nacionalidad.



Estos países se sumarían al anuncio del 4 de junio, por el que Estados Unidos negó la entrada y concesión de visados a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen.



Esa proclamación presidencial ponía límites parciales a las entradas de ciudadanos de Cuba y Venezuela, así como de Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

