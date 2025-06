(VIDEO) ¡Atropellar manifestantes! El insólito mandato del gobernador de Florida

En medio de las crecientes protestas contra las redadas masivas contra migrantes en Estados Unidos, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llamó a los conductores a arrollar a los manifestantes que bloqueen vías alegando la autodefensa de los conductores.

“Si conduces por una de esas calles y una turba viene, rodea tu vehículo y te amenaza, tienes derecho a huir por tu seguridad. Por lo tanto, si te vas y atropellas a una de estas personas, es su culpa por agredirte”, dijo el gobernador en una entrevista en el podcast The Rubin Report.

Estas declaraciones llegan en medio de la ola de protestas de varios días que comenzaron en California contra las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

“No tienes que quedarte ahí sentado como un blanco fácil y dejar que la turba te saque del coche y te arrastre por las calles”, dijo el gobernador arengando a los conductores a arrollar a las multitudes.

Según DeSantis, en Florida “tienes derecho a defenderte”, y subrayó que su estado mantiene una política de “tolerancia absolutamente cero” hacia quienes bloquean vías públicas.

“No tienen derecho a tomar las calles”, afirmó DeSantis, a pesar de que en todos los estados de la Unión Americana, está permitido el derecho a la protesta pacífica y debidamente permisada.

Las declaraciones del gobernador también se enmarcan en torno a un movimiento de protestas que está creciendo con fuerza en Estados Unidos llamado “No Kings”, que convocó a más de 1800 movilizaciones este fin de semana.

“No tenemos reyes. Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos. No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes”, dice la página oficial de la organización, que convoca marchas para este 14 de junio.

A pesar de que en el estado de Florida hay una fuerte comunidad latina y migrante, el gobernador Ron DeSantis ha seguido al pie de la letra las políticas de deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump. Esto se ha volcado contra la débil popularidad del gobernador.