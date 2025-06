Encuesta: Imagen global de EEUU se deteriora desde que Trump volvió a la presidencia

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

12-06-25.-La imagen de Estados Unidos se ha deteriorado desde que Donald Trump regresó a la presidencia, según una encuesta global publicada este miércoles por el Pew Research Center.



La peor nota a Trump como líder se la puso México, al que el republicano menosprecia y presiona en materia migratoria.



El 91% de los mexicanos consultados no confían en la capacidad de Trump para tomar decisiones correctas en temas internacionales.



En Canadá, el otro vecino de Estados Unidos sucede otro tanto (77%).



El año pasado, durante la presidencia del demócrata Joe Biden, los canadienses consultados tenían una opinión favorable pero todo ha cambiado con Trump, quien ha repetido una y otra vez que quiere que su vecino se convierta en el estado número 51 del territorio estadounidense.



La opinión desfavorable sobre Estados Unidos como país aumentó en México (69%), Canadá (64%), España (64%) y sobre todo en Suecia, que se incorporó a la OTAN con Biden tras la invasión de Ucrania y otorgó la peor calificación (79%).



La encuesta reveló que, en promedio, la mayoría de los países encuestados discrepa con las políticas globales clave de Trump, por ejemplo sobre Ucrania, Gaza, migración y cambio climático.



El 80% calificó a Trump de arrogante y solo el 28% lo consideró honesto.



– Mejor que antes –



Israel, que ha recibido un fuerte apoyo de Trump para su ofensiva militar en Gaza, otorga la opinión más favorable a Estados Unidos, con un 83%.



En las notas influye también la creciente normalización de los populistas de derecha.



En Brasil, país gobernado entre 2019 y 2022 por el ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump, el presidente cuenta este año con la confianza del 34% de la población, un porcentaje bajo, pero muy superior al 14% que tenía al comenzar su primer mandato.



Lo mismo ocurre en Argentina, presidida por un amigo de Trump, el ultraliberal Javier Milei. Aquí obtiene la confianza del 32% (en comparación con el 13%).



La opinión sobre Estados Unidos se mantiene positiva en Nigeria y Kenia, dos países que suelen valorarlo bien independientemente de quién sea el presidente.



En India se observan pocos cambios, con más de la mitad de los encuestados con una visión favorable de Estados Unidos.



Desde su regreso al cargo, Trump lleva a cabo una agenda ambiciosa, con un recorte drástico de la ayuda exterior y la deportación agresiva de migrantes.



Sin embargo, la percepción global de Trump no fue tan negativa como en 2017, cuando llegó a la Casa Blanca tras una contundente victoria electoral.



Biden también obtuvo malos resultados en la encuesta global sobre la economía, según Janell Fetterolf, investigadora del Pew Research Center.



En todo el mundo, Trump gozó sistemáticamente de más apoyo de los hombres que de las mujeres y, como era de esperar, de la población ideológicamente a la derecha del espectro político.



Pero no siempre: En Suecia y en Francia, Trump no se gana la confianza de la mayoría de los simpatizantes de los partidos nacionalistas de extrema derecha, pese a que lo respaldan más que la media de los encuestados.



La encuesta anual se hizo en base a 28.333 entrevistas a adultos de 24 países entre enero y abril.

