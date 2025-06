Irlanda del Norte: Segunda noche de disturbios en Ballymena deja 17 policías heridos

Disturbios en Irlanda del Norte

11 de junio de 2025.- Una segunda noche de disturbios dejó 17 policías heridos y causó daños a varias viviendas, negocios y vehículos en Ballymena, Irlanda del Norte.



Una multitud lanzó un “ataque sostenido” contra los oficiales el martes por la noche arrojando bombas incendiarias, mampostería y fuegos artificiales en la ciudad del condado de Antrim, dijo un portavoz de la policía.



Añadieron: «Negocios y viviendas fueron atacados y dañados, y varios vehículos también fueron incendiados en la zona. Diecisiete agentes resultaron heridos, algunos de los cuales requirieron atención hospitalaria».



Cinco personas fueron detenidas bajo sospecha de comportamiento desenfrenado.



El lunes por la noche estallaron disturbios, con 15 agentes heridos, tras una vigilia por una adolescente presuntamente agredida sexualmente por dos chicos de 14 años. Los chicos habían comparecido ante el tribunal ese mismo día acusados ​​de intento de violación, donde un intérprete rumano les leyó los cargos.



La policía afirmó que los disturbios derivaron en ataques por motivos raciales contra extranjeros, que dejaron a las familias refugiadas en sus casas mientras la turba rompía ventanas e intentaba prender fuego a las cortinas. La policía disparó porras de plástico y utilizó cañones de agua para intentar dispersar a la multitud el martes.



Jon Boutcher, jefe de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, declaró que la "violencia descontrolada" era profundamente preocupante e inaceptable. "Estos actos criminales no solo ponen vidas en peligro, sino que también amenazan con socavar el proceso de justicia penal en curso que dirige el PSNI en apoyo de una víctima que merece verdad, justicia y protección. Irónicamente, y frustrantemente, esta violencia amenaza con descarrilar la misma búsqueda de justicia que pretende desafiar".



Boutcher hizo un llamamiento al fin inmediato de la delincuencia y los disturbios. «Como con cualquier delincuente grave en Irlanda del Norte, perseguiremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Comenzaremos nuestra investigación revisando todas las pruebas recopiladas, incluidas las grabaciones de vídeo, y se publicarán imágenes de los implicados para identificar a los infractores. No arruinen su futuro y no sigan poniendo en peligro ni intimidando la vida de los demás».



En una declaración conjunta del miércoles, los ministros de todo el ejecutivo de poder compartido de Irlanda del Norte, que incluye al Sinn Féin, el Partido Unionista Democrático, el Partido Alianza y el Partido Unionista del Ulster, dijeron que los involucrados en los disturbios en Ballymena no tenían nada que ofrecer a la sociedad excepto "división y desorden".



La declaración decía: “Como ministros que representan a todos los partidos y departamentos del Ejecutivo de Irlanda del Norte, condenamos enérgicamente la violencia por motivos raciales observada en los últimos días y hacemos un llamamiento urgente a la calma en toda la sociedad.



Es fundamental que el proceso de justicia siga su curso… Quienes instrumentalizan la situación para sembrar tensiones raciales no se preocupan por la justicia y no tienen nada que ofrecer a sus comunidades salvo división y desorden.



Si bien todos nuestros ciudadanos tienen derecho a protestar pacíficamente, jamás podrá haber justificación para la violencia de los últimos días, durante la cual los residentes han sido aterrorizados y numerosos agentes del PSNI han resultado heridos.



El martes por la noche se produjeron protestas más pequeñas en Lisburn, Coleraine, Newtownabbey, Carrickfergus y Belfast.



La policía informó que se solicitarían refuerzos de Gales e Inglaterra si fuera necesario. Un portavoz de Downing Street condenó la violencia y llamó a la calma, al igual que lo hicieron políticos de toda Irlanda del Norte.



El secretario de Irlanda del Norte, Hilary Benn, dijo en X: “Las terribles escenas de desorden civil que hemos presenciado nuevamente en Ballymena esta noche no tienen cabida en Irlanda del Norte”.