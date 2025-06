El Salvador: Abogado que llamó "dictador" a Bukele es detenido bajo acusación de "lavado de dinero"

El abogado salvadoreño Enrique Anaya (C) siendo arrestado por la policía en Santa Tecla, al oeste de San Salvador Credito: X

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, fuerte crítico del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien ha llamado "dictador", fue detenido el sábado 7 de junio, acusado de lavado de dinero, informó la Fiscalía. Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron su arresto como una ofensiva para acallar a quienes cuestionan al Gobierno.Enrique Anaya, abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, fue detenido por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).Anaya, arrestado en su casa en la ciudad de Santa Tecla (oeste de San Salvador), ha llamado "dictador" a Bukele, y criticado su reelección y la reciente detención de la también abogada Ruth López, activista de la ONG de Derechos Humanos Cristosal.La Fiscalía General difundió en su cuenta en X imágenes de Anaya esposado y precisó que "será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días" por el delito de "lavado de dineros y activos".En videos de la detención que circulan en redes sociales, se ve a Anaya mientras sube a una patrulla custodiado por media docena de agentes, y se le oye decir que éstos lo "encañonaron".Anaya es columnista y analista y acudía a programas de televisión en los que criticaba abiertamente decisiones del Gobierno, particularmente la política de seguridad y la reelección, prohibida en la Constitución pero permitida a Bukele por una interpretación de jueces afines.Bukele, reelegido en febrero de 2024 con el 85% de votos gracias a su guerra contra las pandillas, acusa a sus críticos de activismo político de izquierda y hace una semana advirtió que los "corruptos de la oposición" no son intocables. Aseguró también que lo tiene sin cuidado que lo llamen "dictador"."Tengo miedo"En su último mensaje en X, Anaya escribió el viernes que está "cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional", al referirse a críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el arresto de López y otros activistas."Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo", dijo el pasado martes en un programa de los canales 2 y 4 de Telecorporación Salvadoreña.El abogado calificó de "arbitrariedad" la detención el 18 de mayo de López, a quien la fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito. En una audiencia el pasado miércoles, donde se le dictó detención provisional, la activista dijo ser una "presa política".López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador."Escalada de criminalización"En un comunicado, Cristosal describió a Anaya como una "figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional"."Su arresto es parte de una alarmante escalada de criminalización contra quienes defienden el Estado de derecho en El Salvador", subrayó."La libertad de expresión es clave para construir una sociedad más justa y participativa (...) denunciamos la persecución y el hostigamiento a las voces críticas", aseguró el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.Organismos de Derechos Humanos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también denuncian una "escalada de persecución" contra las oenegés críticas del gobierno.Este sábado entró en vigor una ley de "agentes extranjeros", similar a las de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro especial y les exigirá un impuesto del 30% de sus fondos.Ante eso, la Unión Europea lamentó en la red social X que "la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros", porque "podría restringir la sociedad civil y contravenir las obligaciones internacionales" en El Salvador y que "las recientes detenciones de defensores de derechos humanos suscitan mayor preocupación".Bukele respondió a la UE que "El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobrerregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo".El mandatario salvadoreño asegura que las ONG defienden a criminales, al rechazar cuestionamientos al régimen de excepción, clave en su combate antipandillas y vigente desde hace tres años, que según esas organizaciones viola el debido proceso y permite arrestos sin orden judicial.Anaya aseguró en varias ocasiones en entrevistas que el legado de Bukele será de "violación de Derechos Humanos" y "destrucción de la democracia".*Con información de AFP