(VIDEO) Julia Wallace: "Las protestas contra las políticas migratorias de Trump van a seguir creciendo...el pueblo no tiene miedo"

10-06-25.-Como se ha informado, en Estados Unidos las redadas federales de inmigración en Los Ángeles han provocado una importante protesta de dos días en toda la ciudad encabezada por grupos que se oponen a las políticas xenófobas del presidente Donald Trump. En este contexto, el presidente Donald Trump ordenó el sábado por la noche el envío de alrededor de 2.000 tropas de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles contra la voluntad de los funcionarios estatales. Para más información, damos la bienvenida en este momento a Julia Wallace. Ella es parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Bienvenida, Julia.Muchas gracias por invitarme. Aprecio que me entrevisten.Bien, entonces la primera pregunta es ¿cuántas personas han sido deportadas en los últimos días?La administración Trump no ha publicado las cifras de cuántas personas han sido deportadas hasta ahora. El viernes, intentaron deportar y detener a 44 personas, incluido el presidente del sindicato SEIU, David Huerta, que también forma parte de la junta ejecutiva de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles junto con otras 44 personas, mientras protestaba contra las redadas de ICE en el distrito textil de Los Ángeles.Algunos expertos han advertido que la decisión del presidente Donald Trump de desplegar esta cantidad de tropas de la Guardia Nacional es peligrosa. ¿Por qué los expertos dicen algo así?Creo que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump se debe a que en este momento está muy débil y tiene un bajo índice de aprobación y esta es una manera de ganar apoyo de sus sectores más chovinistas, así como de otros sectores de la clase capitalista que quieren más deportaciones. Creo que es peligroso en cierto sentido, porque es una provocación, especialmente en una ciudad y un estado que han sido llamados explícitamente ciudad santuario y que también han condenado las políticas de Trump. La población, como se ve claramente, se ha estado levantando contra Trump desde Paramount hasta Long Beach, Englewood, el centro de Los Ángeles hoy y otras ciudades también. Y esto es parte de un movimiento creciente de jóvenes principalmente latinos, pero también negros, asiáticos, blancos y multiculturales que se están levantando contra Trump. Y creo que es importante que los trabajadores también defiendan a David Huerta y que todos nosotros, como parte del movimiento de trabajadores y de los sindicatos, nos levantemos e incluso hagamos huelga contra estas deportaciones y medidas represivas de la administración Trump.Eh, entonces el estado de California podría presentar mañana una ley sobre el despliegue de la Guardia Nacional de Trump. ¿Qué podemos esperar de esta ley si se presenta?Bien, tanto Gavin Newsome (Gobernador de California) como otros miembros del Partido Demócrata han condenado el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump, calificándolo de provocación. Yo creo que efectivamente esto es una provocación. Pero es importante para nosotros, que somos parte de las organizaciones obreras y aquellos de nosotros que somos parte del movimiento por los derechos de los inmigrantes, recordar que estos legisladores también han estado apoyando las deportaciones, incluida la administración de Obama, que deportó a más personas que cualquier otro presidente en la historia de los EE. UU., la administración de Bush y la continuación de la militarización de la frontera. Los legisladores ahora están cuestionando las redadas. Pero en muchos sentidos no se puede confiar en ellos porque durante la propia administración Biden también hubo muchas deportaciones y redadas. Creo que esto demuestra realmente que, si hay una posibilidad de expulsar al ICE de nuestras comunidades, será debido al levantamiento de la clase trabajadora y las movilizaciones que están sucediendo y creciendo en Los Ángeles y en otras ciudades del país.¿Hay esfuerzos para presionar al gobernador para que tome medidas más audaces contra estas acciones de Trump?Creo que estas movilizaciones son una presión sobre Newsome. También está bajo presión por la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará el año que viene y los Juegos Olímpicos. Yo misma, como trabajadora social, veo a muchas personas sin hogar siendo atacadas por personas enviadas por Newsome. De manera que realmente hay legisladores que están adoptando algunas de estas posturas, pero no se puede confiar en ellos. En lo que se puede confiar es en el esfuerzo organizado de la clase trabajadora y los estudiantes y el movimiento pro palestino uniéndose al movimiento obrero para luchar contra todas las deportaciones y para formar nuestras propias organizaciones políticas basadas en la independencia de clase.Entonces, ¿podemos esperar manifestaciones más multitudinarias en los próximos días, especialmente ahora que hay este despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles?Absolutamente. Lo que se demuestra hoy es que el pueblo no tiene miedo y está dispuesto a desafiar a la policía, a los agentes, a los guardias nacionales. Si miras la historia de Los Ángeles, cada levantamiento desde Watts en 1965 hasta 1992 con Rodney King, así como el levantamiento de 2010 por Manuel Jamines Xum, un inmigrante guatemalteco y luego Black Lives Matter, que estamos experimentando y protestando y movilizándonos contra la brutalidad del estado, incluida la policía, incluido el sheriff y así sucesivamente y incluyendo la Guardia Nacional, como en 1992 cuando fueron desplegadas. Así que la gente seguirá protestando. Mañana hay una protesta organizada por el sindicato internacional de empleados de servicios, SEIU, exigiendo la liberación de David Huerta, quien es presidente del sindicato como mencioné y está organizada por SEIU y es mañana a partir de las 11:00 a.m. en 200 North Grand Avenue. Y esto es sólo el comienzo. Es importante que nos demos cuenta de que Los Ángeles es el experimento.Recordemos a la gente que Los Ángeles era parte de México. Y la gente tiene una larga historia y largas raíces, incluido el movimiento por los derechos de los chicanos y las huelgas y los levantamientos de los años 60 y 70 y la lucha de las Panteras Negras y los movimientos de poder negro de ese período también. La gente se ha estado organizando contra el Estado y no pierde el ritmo. Sabemos que tenemos que seguir defendiéndonos en nuestras comunidades y en nuestros lugares de trabajo contra ICE hasta que lo expulsemos de nuestras comunidades.Entonces, una última pregunta, Julia, ¿cómo se conectan estas protestas con el movimiento global contra las políticas antiinmigrantes de extrema derecha?Me alegro que me lo preguntes. Las políticas antiinmigrantes no son exclusivas de Los Ángeles o de Estados Unidos. Por ejemplo, en Francia, Macron tiene políticas anti-inmigrantes y, de hecho, un camarada mío, Anasse Kazib, está enfrentando cargos. Su juicio será el 18 de junio y estamos pidiendo que se retiren los cargos. Los inmigrantes también son atacados en otras partes del mundo, en Argentina también. La extrema derecha del gobierno de Milei ha estado literalmente golpeando a las personas mayores que están luchando por sus jubilaciones y también en Alemania quieren militarizar. Por eso tenemos que, especialmente las personas que estamos en países imperialistas, tomar una posición contra el imperialismo y defender a los inmigrantes que se ven obligados a correr el riesgo de huir literalmente para salvar sus vidas y venir a los países imperialistas para tener una vida mejor solo para ser llamados ilegales. Los inmigrantes son permanentemente súper explotados, y así buscan disciplinar a toda la clase trabajadora. Así que cuando los inmigrantes se organizan, toda la clase trabajadora se beneficia y debe apoyar a los inmigrantes. Yo misma, como persona negra nacida en los Estados Unidos, entiendo que los negros y los latinos vivimos juntos en comunidades, trabajamos juntos y somos los más explotados.Si nos unimos, tenemos una potencia increíble porque somos la columna vertebral del proletariado de los Estados Unidos. Y entonces la extrema derecha está intentando movilizarse por todas partes, intentando usar el racismo para dividirnos. Es importante que desarrollemos la unidad de la clase trabajadora y que luchemos por los oprimidos y los trabajadores con los métodos de la clase trabajadora, incluida, especialmente, la huelga.Gracias Julia por haber estado con nosotros en Desde el sur.Muchas gracias. Te lo agradezco.*Julia Wallace es miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y de Left Voice, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario, que le hicieron en la cadena Telesur, sobre las protestas en Los Ángeles contra las políticas antiinmigratoirias de Trump.Elegir subtítulos en castellano en la configuración del video de Youtube: