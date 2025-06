(VIDEO) Gobernador de California al conocer que Trump pidió su arresto: "Es un paso inequívoco hacia el autoritarismo"

10-06-25.-En medio de la creciente tensión por los disturbios en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la tarde de este lunes que se lleve a cabo el arresto del gobernador del estado de California, Gavin Newsom.En declaraciones a medios, Trump dijo que si él fuese Tom Homan, el «zar» fronterizo, haría detener a Newsom.«Ha hecho un trabajo pésimo. Me cae bien Gavin Newsom; es buena persona, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe», afirmó Trump, quien pasó el fin de semana criticando al gobernador y a la alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, a quienes calificó de «incompetentes», «incapaces», entre otros adjetivos, por no acabar en «dos días» con las protestas desatadas por la política migratoria implementada por Washington.Además, Trump decidió desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, lo que a juicio del gobernador empeoró la crisis y viola la soberanía del estado. De hecho, es la primera vez en seis décadas que un presidente de Estados Unidos despliega tropas sin tener la autorización del gobernador del estado en cuestión. Es la primera vez que algo así sucede en California.Tras conocer que Trump pidió su arresto, Newsom respondió: «El presidente de los Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba no ver nunca en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo».