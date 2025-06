Trump advierte a Elon Musk que “enfrentará consecuencias muy graves” si apoya a los demócratas

Credito: Web

08-06-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al empresario Elon Musk este sábado 7, advirtiéndole que enfrentará “consecuencias muy graves” si decide apoyar financieramente a candidatos del Partido Demócrata en represalia contra los republicanos que respaldaron su reforma fiscal.



Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias. Consecuencias muy graves”, afirmó Trump durante una entrevista telefónica con la cadena NBC.



Aunque no especificó qué tipo de medidas podría tomar, el mandatario dejó claro que no tolerará intentos de debilitar a miembros de su propio partido desde el sector privado.



La amenaza marca un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre ambos magnates, que se ha intensificado en los últimos días. Musk, fundador de Tesla y SpaceX, criticó públicamente la política fiscal republicana a través de su red social X (Twitter), calificándola de “irresponsable” y sin una visión a largo plazo.



En una de sus publicaciones más polémicas, ya eliminada, Musk incluso sugirió posibles vínculos entre Trump y el traficante de menores Jeffrey Epstein, alimentando aún más las tensiones entre ambos.



El choque entre Trump y Musk pone en evidencia la fractura que comienza a emerger entre ciertos sectores empresariales y la dirigencia republicana, en medio de un debate sobre la dirección económica del país y el papel del poder privado en la política.



Trump, por su parte, ha zanjado cualquier posibilidad de reconciliación con Musk. Al ser preguntado si su relación con el empresario estaba rota, respondió: "Supongo que sí". Y añadió: "Creo que es muy malo porque es muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto al presidente".



El mandatario también se refirió a los contratos federales vigentes con empresas de Musk, como SpaceX, que es proveedor clave de la Nasa y del Pentágono. Aunque en otras ocasiones insinuó que podría revisar o cancelar esos acuerdos, este sábado admitió que no volvió a pensar en ello, aunque no descartó tomar medidas en el futuro: "Podría hacerlo. No lo he vuelto a pensar".



La tensión entre ambos se produce en un contexto de fuerte polarización política y pugnas internas dentro del Partido Republicano.



Aunque Musk no manifestó un respaldo claro a candidatos demócratas, su influencia y capacidad de financiación, junto con su peso en redes sociales, lo convierten en un actor con potencial para alterar el equilibrio político, especialmente frente a legisladores republicanos que apoyan a Trump o su agenda.



Musk, que en los últimos años osciló entre posiciones libertarias, críticas al establishment y acercamientos puntuales al Partido Republicano, mantiene una relación ambigua con Trump. En 2022, llegó a sugerir que podría votar por Ron DeSantis, mientras cuestionaba la idoneidad del presidente para un segundo mandato.



Ante la posibilidad de que Musk decida financiar candidatos demócratas o posiciones ajenas al núcleo duro del trumpismo, el presidente parece decidido a enviar un mensaje de advertencia a los grandes donantes y figuras de Silicon Valley: la lealtad política, o al menos la neutralidad, puede tener un precio alto en el actual clima de confrontación partidista.