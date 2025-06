Trinidad y Tobago advierte el uso de la "fuerza letal" contra embarcaciones venezolanas no identificadas

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago Credito: Web

07-06-25.-Trinidad y Tobago anunció el jueves que evaluará el uso de la «fuerza letal» contra cualquier embarcación no identificada que ingrese a sus aguas desde Venezuela y aconsejó a los migrantes venezolanos que residen en su territorio que regresen a su país.



La primera ministra Kamla Persad-Bissessar, quien juró en el cargo en abril, hizo estos anuncios como parte de una ofensiva contra su país vecino al rechazar las declaraciones sobre la detención de un trinitense por un supuesto plan «terrorista» contra el gobierno de Nicolás Maduro.



«Buscaré asesoramiento» para que la «Guardia Costera use la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese (…) desde Venezuela», dijo la primera ministra en una rueda de prensa.



La víspera, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un trinitense al que señaló por formar parte de un grupo de «terroristas» que querían ingresar a Venezuela con planes desestabilizadores.



«No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad, también están entrando mercenarios de Trinidad, está detenido, a buen resguardo, respetándole sus derechos humanos y son parte de un grupo de terroristas que querían entrar a Venezuela», dijo Cabello sin dar mayores detalles.



Maduro había denunciado un día antes la incursión de este grupo con «un lote de armas largas».



Sin embargo, Persad-Bissessar afirmó que las autoridades trinitenses no han visto «evidencia que respalde los comentarios» y consideró como una «amenaza» las declaraciones de Cabello.



– «Comiencen a regresar» –



Conocido por su carnaval y sus playas, este pequeño archipiélago de 1,4 millones de habitantes se encuentra a tan solo diez kilómetros de Venezuela y unos 60.000 migrantes venezolanos han llegado a las islas.



El archipiélago comenzó a recibir migrantes venezolanos a partir de 2013 debido a la grave crisis económica que atraviesa su país, que vio su PIB contraerse un 80% en diez años. Según las Naciones Unidas, alrededor de siete de los 30 millones de habitantes han abandonado Venezuela.



La dirigente trinitense también dijo que el gobierno revisará su enfoque hacia los migrantes venezolanos que actualmente residen en su país. Refiriéndose a la delincuencia, señaló que los delitos que involucran a nacionales de Venezuela «siguen aumentando».



«Les aconsejo a los migrantes venezolanos que están aquí que, por favor, comiencen a regresar a su país», añadió.



Trinidad y Tobago salió a mediados de abril del estado de emergencia declarado en diciembre de 2024 por la violencia pandillera.



Según datos oficiales, en 2024 se registraron más de 600 homicidios, muchos de ellos vinculados a bandas criminales. Esta cifra es superior a la de 2023.



Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de marzo, la tasa de homicidios de 37 por cada 100.000 habitantes convirtió a Trinidad y Tobago en el sexto país más peligroso del mundo en 2023.



– Apoyo a EEUU –



Venezuela y Trinidad y Tobago comparten además proyectos de gas en el campo Dragón, pero un decreto de Estados Unidos amenaza las operaciones.



La administración del presidente Donald Trump busca asfixiar económicamente a Venezuela después de las denuncias de fraude de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue proclamado reelecto Maduro y por ello anunció sanciones para los países o multinacionales que operen con Venezuela.



Washington revocó en abril el permiso que permitía a Trinidad y Tobago desarrollar yacimientos de gas con Venezuela. Al mismo tiempo anunció sanciones para multinacionales que operen en territorio venezolano.



Persad-Bissessar no hizo mención directa sobre los proyectos con Venezuela, pero resaltó su alineamiento con Estados Unidos.



«Ninguna retórica del gobierno de Maduro puede crear división entre este gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Apoyamos firmemente al gobierno de Estados Unidos en asuntos relacionados con Venezuela», dijo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 361 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)