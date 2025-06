Se triplica la desnutrición infantil en Gaza, acusa la ONU

Niños de Gaza víctimas de la hambruna impuesta por Israel Credito: Agencias

6 de junio de 2025.- La tasa de niños pequeños que sufren desnutrición aguda en la franja de Gaza se triplicó, informó la Organización de Naciones Unidas (ONU) mientras la ofensiva israelí dejó ayer al menos 52 muertos en el enclave.



El análisis realizado por un equipo de la ONU y otras agencias de ayuda, conocido como el grupo de nutrición, reveló que alrededor de 5.8 por ciento de los casi 50 mil niños menores de cinco años examinados en la segunda quincena de mayo fueron diagnosticados con desnutrición aguda.



Según el análisis, la cifra es 4.7 por ciento superior a la de principios de mayo, y casi tres veces mayor a la de febrero, mes en el que hubo una pausa en los combates de la guerra de 20 meses entre Israel y Hamas. No se especificó la tasa exacta de febrero, ni cuántos menores fueron examinados.



El análisis encontró también un aumento de los casos de desnutrición aguda grave entre los niños, una afección mortal que compromete el sistema inmune.



Indicó que los centros para atender las complicaciones derivadas de los casos graves de esa patología en el norte de Gaza y Rafah, en el sur del enclave, se han visto obligados a cerrar, dejando a los niños sin acceso a tratamientos que pueden salvarles la vida.



El gobierno gazatí informó de 29 muertes por inanición entre niños y ancianos en sólo unos días del mes pasado.



En tanto, la ofensiva israelí dejó ayer 52 palestinos asesinados, indicó el ministerio de Salud gazatí.



Fuentes sanitarias dijeron al noticiero catarí Al Jazeera que 31 cadáveres llegaron al Hospital Nasser, en Jan Yunis; siete fueron trasladados al centro médico árabe Al Ahli, también llamado Hospital Bautista, y 14 más fueron enviados al nosocomio Al Shifa, ambos en la ciudad de Gaza.



La guerra de Tel Aviv contra Gaza ha causado la muerte de 54 mil 607 civiles y herido a 125 mil 341, según autoridades palestinas. Buscar comida es una trampa mortal



Una investigación de la cadena de noticias estadunidense CNN sobre la matanza cometida el domingo cerca de un sitio de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel, en el sur de Gaza apunta a que el ejército israelí abrió fuego contra multitudes de palestinos que intentaban llegar al recinto cercado para conseguir comida.



Más de una docena de testigos, incluidos los heridos en el ataque, afirmaron que las tropas dispararon contra la multitud en ráfagas de fuego esporádicas durante la madrugada del domingo. La GHF, que gestiona el sitio, afirmó que las fuerzas israelíes operaban en la zona durante el mismo periodo.



Múltiples videos geolocalizados por CNN sitúan los disparos cerca de una rotonda, donde cientos de gazatíes se reunieron a unos 800 metros del centro de ayuda militarizado de Tel al Sultan, en Rafah.



La ruta designada para llegar al centro, a lo largo de la costa, la calle Al Rasheed, se encuentra en una zona bajo control militar israelí, y sus soldados operan en una base ahí.



Expertos en armas afirmaron que la cadencia de disparos que se escucha en las imágenes, así como las imágenes de balas recuperadas de las víctimas, coincidían con las ametralladoras utilizadas por Israel, que pueden montarse en tanques. Varios testigos relataron que vieron disparos provenientes de carros de guerra israelíes, aunque el ejército de ese país declaró inicialmente que no disparó contra civiles mientras se encontraban cerca o dentro del lugar de la ayuda y señaló que se trataba de propaganda de Hamas.



El tiroteo del domingo causó el deceso de al menos 31 palestinos y dejó decenas de heridos, reportó el gobierno gazatí, en lo que fue el incidente más mortífero relacionado con la distribución de ayuda humanitaria en los meses recientes. La ONU advirtió que el nuevo mecanismo de distribución de apoyo humanitario se ha convertido en una trampa mortal para las personas desesperadas que buscan comida en la franja.



Incidentes letales similares ocurridos el lunes y el martes cerca del mismo sitio generaron nuevas dudas sobre la seguridad de la iniciativa de la GHF.



He visto a muchos soldados en esta guerra que, cuando quieren despejar una zona o advertirte, disparan a tu alrededor. Pero el domingo, disparaban para matarnos, manifestó Abu Rezeq, testigo del incidente. Más información en https://tinyurl.com/2fubta73.



La GHF reabrió en las primeras horas de este viernes –tiempo local– sus centros de distribución en el enclave, después de una pausa tras los ataques a los palestinos famélicos.



Por otra parte, Tel Aviv recuperó los cuerpos de Judih Weinstein y Gad Haggai, dos rehenes israelí-estadunidenses que se mantenían en la franja. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que ambos cadáveres fueron recuperados en una operación especial del ejército y la agencia de seguridad interna Shin Bet.



En ese contexto, miles de manifestantes se reunieron ayer en la plaza Rabin de Tel Aviv para protestar contra el gobierno, la guerra entre Israel y Hamas y exigieron la liberación de los rehenes y nuevas elecciones.



En otro frente, el ejército israelí atacó ayer varios sitios en los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano, donde, afirmó, se albergaban instalaciones subterráneas utilizadas por Hezbollah para la producción de drones.