(VIDEO) Canciller Mertz advierte a Trump que Alemania "está del lado de Ucrania" y rechaza una “paz dictada” o la “subyugación”

06-06-25.-El presidente Donald Trump declaró el jueves que quizás es mejor dejar que Ucrania y Rusia “peleen por un rato” antes de separarlos y buscar la paz.En una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump comparó la guerra en Ucrania —que Rusia invadió a principios de 2022— con una pelea entre dos niños pequeños que se odian.“A veces es mejor dejarlos pelear por un rato y luego separarlos”, afirmó Trump. Añadió que había transmitido esa analogía al presidente ruso Vladímir Putin en su conversación telefónica del miércoles.Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump mientras los dos líderes estaban sentados uno al lado del otro, Merz enfatizó que tanto él como Trump coincidían “en esta guerra y lo terrible que es”, señalando a Trump como la “persona clave en el mundo” que podría detener el derramamiento de sangre.Pero Merz también subrayó que Alemania “estaba del lado de Ucrania” y que Kiev solo atacaba objetivos militares, no civiles rusos.“Estamos tratando de hacerlos más fuertes”, indicó Merz sobre Ucrania.La reunión del jueves marcó la primera vez que los dos líderes se sentaron cara a cara. Después de intercambiar cortesías —Merz le dio a Trump un certificado de nacimiento enmarcado en oro del abuelo del presidente, Friedrich Trump, quien emigró de Alemania— los dos líderes iban a discutir temas como Ucrania, el comercio y el gasto en la OTAN.Trump y Merz han hablado varias veces por teléfono, ya sea bilateralmente o con otros líderes europeos, desde que Merz asumió el cargo el 6 de mayo. Funcionarios alemanes dicen que los dos líderes han comenzado a construir una relación “decente”, con Merz queriendo evitar el antagonismo que definió la relación de Trump con uno de sus predecesores, Angela Merkel, en el primer mandato del presidente republicano.Merz, de 69 años, quien llegó al cargo con una amplia experiencia empresarial, es un conservador exrival de Merkel que asumió el liderazgo de su partido después de que ella se retirara de la política.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los temas que Trump probablemente planteará con Merz incluyen el gasto en defensa de Alemania, el comercio, Ucrania y lo que el funcionario llamó “retroceso democrático”, diciendo que la visión de la administración es que valores compartidos como la libertad de expresión han deteriorado en Alemania y el país debería revertir el rumbo. El funcionario habló bajo condición de anonimato para adelantar las discusiones.Pero Merz declaró a los periodistas el jueves por la mañana que si Trump quería hablar sobre política interna alemana, estaba listo para hacerlo, pero también enfatizó que Alemania se abstiene cuando se trata de política interna estadounidense.Merz se ha lanzado a la diplomacia sobre Ucrania, viajando a Kiev con otros líderes europeos días después de asumir el cargo y recibiendo a Zelenskyy en Berlín la semana pasada. Ha agradecido a Trump por su apoyo a un alto el fuego incondicional mientras rechaza la idea de una “paz dictada” o la “subyugación” de Ucrania y aboga por más sanciones contra Rusia.En su primera llamada telefónica desde que Merz se convirtió en canciller, Trump dijo que apoyaría los esfuerzos de Alemania y otros países europeos para lograr la paz, según un comunicado del gobierno alemán. Merz también señaló el mes pasado que “es de suma importancia que el Occidente político no se deje dividir, por lo que continuaré haciendo todo lo posible para lograr la mayor unidad posible entre los socios europeos y estadounidenses”.Bajo el predecesor inmediato de Merz, Olaf Scholz, Alemania se convirtió en el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos. Merz ha prometido mantener el apoyo y la semana pasada se comprometió a ayudar a Ucrania a desarrollar sus propios sistemas de misiles de largo alcance que estarían libres de cualquier límite de alcance.En sus declaraciones del jueves, Trump aún dejó la amenaza de sanciones sobre la mesa. Indicó que podrían imponerse sanciones tanto a Ucrania como a Rusia.“Cuando vea el momento de que esto no para ... seremos muy, muy duros”, expresó Trump.En casa, el gobierno de Merz está intensificando un impulso que Scholz comenzó para fortalecer el ejército alemán después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania. En el primer mandato de Trump, Berlín fue un objetivo de su ira por no cumplir con el objetivo actual de la OTAN de gastar el 2% del producto interno bruto en defensa, y Trump ahora exige al menos un 5% de los aliados.El funcionario de la Casa Blanca sostuvo que la próxima cumbre de la OTAN en Holanda a finales de este mes es una “buena oportunidad” para que Alemania se comprometa a cumplir con ese objetivo del 5% .Scholz estableció un fondo especial de 100.000 millones de euros (115.000 millones de dólares) para modernizar las fuerzas armadas de Alemania —llamadas Bundeswehr— que habían sufrido años de abandono. Alemania ha cumplido con el objetivo del 2% gracias al fondo, pero se agotará en 2027.Merz ha dicho que “el gobierno proporcionará en el futuro toda la financiación que las Bundeswehr necesiten para convertirse en el ejército convencional más fuerte de Europa”. Ha respaldado un plan para que todos los aliados apunten a gastar el 3;5% del PIB en sus presupuestos de defensa para 2032, más un 1,5% adicional en cosas potencialmente relacionadas con la defensa como infraestructura.Otra prioridad principal para Merz es hacer que la economía de Alemania, la más grande de Europa, vuelva a crecer después de que se contrajera los últimos dos años. Quiere convertirla en una “locomotora de crecimiento”, pero las amenazas de aranceles de Trump son un obstáculo potencial para un país cuyas exportaciones han sido una fortaleza clave. Actualmente, se prevé que la economía se estanque en 2025.Alemania exportó bienes por valor de 160.000 millones de dólares a Estados Unidos el año pasado, según la Oficina del Censo. Eso fue aproximadamente 85.000 millones de dólares más de lo que Estados Unidos envió a Alemania, un déficit comercial que Trump quiere eliminar.“Alemania es uno de los grandes inversores en América”, sostuvo Merz a los periodistas el jueves por la mañana. “Solo unos pocos países invierten más que Alemania en Estados Unidos. Estamos en tercer lugar en términos de inversión extranjera directa”.Trump ha atacado específicamente al sector automotriz alemán, que incluye marcas importantes como Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche y Volkswagen. Los estadounidenses compraron automóviles, camiones y piezas de automóviles de Alemania por valor de 36.000 millones de dólares el año pasado, mientras que los alemanes compraron vehículos y piezas de Estados Unidos por valor de 10.200 millones de dólares.El arancel del 25% de Trump sobre automóviles y piezas está diseñado específicamente para aumentar el costo de los automóviles fabricados en Alemania con la esperanza de que trasladen sus fábricas a Estados Unidos aunque muchas de las empresas ya tienen plantas en Estados Unidos con Volkswagen en Tennessee, BMW en Carolina del Sur y Mercedes-Benz en Alabama y Carolina del Sur.Hay solo tanto que Merz puede lograr en su opinión de que los aranceles “no benefician a nadie y dañan a todos” mientras está en Washington, ya que las negociaciones comerciales son un asunto de la comisión ejecutiva de la Unión Europea. Trump retrasó recientemente un arancel planificado del 50% sobre bienes provenientes de la Unión Europea, que de otro modo habría entrado en vigor este mes.Una fuente de tensión en los últimos meses es un discurso que el vicepresidente JD Vance dio en Múnich poco antes de las elecciones de Alemania en febrero, en el que reprendió a los líderes europeos sobre el estado de la democracia en el continente y dijo que no hay lugar para “cortafuegos”, en referencia a la negativa de los partidos alemanes tradicionales a trabajar con la extrema derecha Alternativa para Alemania, que terminó en segundo lugar en las elecciones y ahora es el mayor partido de oposición.Merz criticó los comentarios. Indicó a la televisión ARD el mes pasado que no es el lugar de un vicepresidente norteamericano “decir algo así a nosotros en Alemania; yo no lo haría en Estados Unidos tampoco”.